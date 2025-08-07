Paro en Boyacá: pequeños mineros carboneros llegaron a un acuerdo con el Gobierno

Las vías de Boyacá han estado bloqueadas por mineros y campesinos del páramo que le hacen diferentes peticiones al Gobierno Nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche de este jueves 7 de agosto que el Gobierno Nacional logró llegar a un acuerdo con los pequeños mineros carboneros para levantar el paro que adelantan desde el pasado lunes 4 de agosto en las principales vías de Boyacá. Los parameros, quienes también han bloqueado las vías, continúan en negociaciones.

“Levantado el paro minero en Boyacá. Acordamos la transición energética para la pequeña minería del carbón en Boyacá”, anunció el mandatario.

Los mineros se sentaron en la mesa de negociación el pasado lunes 4 de agosto con los representantes de la gobernación de Boyacá y el Gobierno Nacional, y con un pliego de 10 peticiones que fueron discutiendo a lo largo de la semana.

Entre los acuerdos se destaca el compromiso que se logró con la empresa Gensa para hacer el pago de las deudas con los mineros y más de 35 proveedores de carbón. De igual forma, se lograron consensos para no aumentar el IVA al carbón y se trataron preocupaciones como la reducción de la exportación de carbón.

Dentro del documento también se contempló la formalización de la actividad y el reconocimiento del trabajo de los mineros ancestrales y tradicionales. De igual forma, los manifestantes se comprometieron a levantar los bloqueos que mantenían, principalmente, en Paipa.

Sobre los acuerdos, la Agencia Nacional Minera indicó que avanza en “la suscripción de 15 otrosíes, que permiten a pequeños mineros del departamento de Boyacá continuar desarrollando sus actividades bajo el marco de los contratos de concesión con Requisitos Diferenciales”. Esto permitirá su formalización bajo estándares de seguridad y ambientales.

Por su parte el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, añadió que se acordó un pago para pequeños mineros que adeuden saldos de renta anticipada, revisan la metodología de cálculo de regalías, conformarán mesas técnicas para el seguimiento a trámites ante la Agencia Nacional de Minería y crearán una estrategia para abrir nuevos mercados internacionales.

“Este avance es fruto de la voluntad de todos los actores que creemos en el diálogo como herramienta de transformación”, resaltó a lo largo de la tarde el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, mientras se redactaban los acuerdos entre mineros y Gobierno Nacional.