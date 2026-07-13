Intento de robo terminó en balacera en Barranquilla; hubo un muerto y tres capturados

Imagen de referencia. Los capturados presentaban antecedentes judiciales.

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Sobre las 3:00 a. m. de este lunes 13 de julio, en la calle 95A con carrera 45, en Miramar, en el norte de Barranquilla, se dio una balacera en medio de un presunto intento de robo que dejó un muerto y tres personas capturadas.

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Según indicaron las autoridades, uniformados se dirigieron al lugar tras recibir la alerta de vecinos. Al llegar, vieron a los presuntos delincuentes con quienes comenzó un cruce de disparos, en medio del cual uno de los señalados recibió un disparo en el tórax y falleció.

Los otros tres sujetos huyeron en un vehículo negro de placas FNS-644 hacia una zona enmontada. No obstante, momentos después fueron identificados y capturados por la Policía.

Los presuntos ladrones, que tienen entre 27 y 38 años, fueron identificados como Arnol Andrés Rodríguez, Marlon Andrés Pinto y Breiner Arévalo Solano. En medio de la captura, las autoridades señalaron que incautaron un arma, así como dos celulares.

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Adicionalmente, se conoció que los capturados tienen antecedentes por diferentes delitos. Rodríguez registra siete procesos en el SPOA por hurto, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y constreñimiento, mientras que Pinto tiene uno por lesiones personales, y Arévalo, 12 por homicidio, porte ilegal de armas de fuego, abuso de autoridad y hurto.

El levantamiento del cuerpo estuvo a cargo de miembros del CTI de la Fiscalía, que continuará con las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió en la balacera y determinar las razones por las que los sujetos capturados se encontraban en la zona y si efectivamente se logró evitar el robo a una vivienda o estarían relacionados con otros hechos delictivos en la zona.