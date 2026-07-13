Lo que se sabe del asesinato al hijo de exalcalde de Guachené en Cali

Ciro Davir Paz Banguero era abogado y reconocido por su trabajo social en Guachené. Foto: Archivo Particular

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Las autoridades están tras la pista de los responsables del asesinato de Ciro Davir Paz Banguero, de 31 años, quien en la noche del pasado sábado 12 de julio fue víctima de un ataque armado. Sicarios entraron a la vivienda en la que él se encontraba en el barrio Ciudad Córdoba, en Cali, y le dispararon en reiteradas ocasiones.

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Según indicó la Policía Metropolitana de la ciudad, el abogado se encontraba en el lugar en una celebración familiar, cuando sujetos armados llegaron y dispararon directamente contra Paz Banguero, quien quedó gravemente herido, por lo que fue trasladado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde momentos después se confirmó su muerte.

El hecho ha causado gran consternación debido a que la víctima era el hijo del exalcalde y cofundador de Guachené, Francisco José “Pacho” Paz Zapata. Además, trabajaba como asesor jurídico de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y era reconocido por encabezar proyectos sociales en el mencionado municipio.

Como abogado del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Pilamo, apoyo la construcción de la política pública de educación superior El Salto Afro, mientras que desde la alcaldía de Guachené destacaron su compromiso con la educación, el liderazgo juvenil y el fortalecimiento de la comunidad.

“Su entrega, compromiso con las causas colectivas y amor por Guaachené permanecerán como un legado que continuará inspirando a quienes trabajan por el desarrollo y bienestar de nuestro territorio”, indicó la administración municipal en comunicado.

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El crimen fue rechazado por el personero de Cali, Gerardo Mendoza, quien hizo un llamado a las autoridades “para que adelanten una investigación que permita esclarecer lo ocurrido e identificar y judicializar a los responsables, garantizando el derecho de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación”.

De igual forma, Indepaz resaltó que en lo que va corrido de este año han reportado el asesinato de 78 líderes sociales en el país, así como recordó que la Defensoría del Pueblo ha alertado que Cali “se ha convertido en un nodo estratégico del crimen organizado, donde el reclutamiento de jóvenes es una de sus principales dinámicas, junto con el uso de la ciudad como plataforma criminal y zona de refugio por parte de los grupos armados”.