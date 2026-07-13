Metrocable de Medellín: comenzará suspensión de líneas por mantenimiento anual

Los cierres de las líneas serán escalonados durante las próxims dos semanas. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana comienzan en Medellín los cierres escalonados de las seis líneas del metrocable, por cuenta de las labores de mantenimiento que se realizan anualmente en el sistema para garantizar los estándares de calidad y las condiciones de movilidad.

Lea: Lo que se sabe del asesinato al hijo de exalcalde de Guachené en Cali

De acuerdo con el Metro de Medellín, los trabajos se realizan por grupos de líneas y por varios días, por lo que se requiere suspender el servicio comercial, que se programa a lo largo de cuatro meses (entre julio y octubre), para evitar mayores contratiempos a los usuarios.

“Durante las jornadas de mantenimiento se realizará la inspección general de los sistemas, así como el cambio de componentes técnicos como rodamientos, rieles, mangueras, poleas, entre otros elementos. Adicionalmente, durante la parada programada se revisarán todos los componentes de seguridad, incluyendo los sistemas de frenado, aceleración y desaceleración, así como el estado del cable portador tractor y de la infraestructura en general de cada línea”, indicó la empresa en comunicado.

Cronograma de los cierres en el Metrocable

La suspensión del servicio comenzará por las líneas J, H y M, donde se revisarán los sistemas de evacuación de emergencia, se renovará el empalme del cable portador tractor, se cambiará el reductor, frenos y se deberá hacer la certificación de cada instalación.

Le puede interesar: Accesibilidad en Cali: los retos para las personas con discapacidad

Ante esto, los cierres se harán de la siguiente manera:

Metrocable Fechas Reinicio de operación Línea J (San Javier – La Aurora) Desde el jueves 16 de julio hasta el miércoles 22 de julio de 2026 Jueves 23 de julio Línea H (Oriente – Villa Sierra) Desde el jueves 23 de julio hasta el domingo 26 de julio de 2026. Lunes 27 de julio Línea M (Miraflores – Trece de Noviembre) Desde el jueves 23 de julio hasta el jueves 30 de julio de 2026. Viernes 31 de julio

Los siguientes cierres se comenzarán a realizar en septiembre en las líneas K, P y L, pero el Metro señaló que serán informadas las fechas una vez se acerquen los trabajos en la zona.

“En estas líneas, las actividades se centrarán en el cambio del cable portador tractor, que es uno de los componentes principales del sistema, encargado de soportar y movilizar las telecabinas en su recorrido”, añadió el sistema.

Ante estos cambios en el servicio, el Metro ha pedido planear los viajes con anticipación y tomar rutas de buses alternas que permiten conectarse con las estaciones del Metro.