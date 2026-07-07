¿Cómo pueden los estudiantes acceder al subsidio en el pasaje del Metro de Medellín?

El programa Tiquete Metro Estudiantil contempla beneficiar a 50.000 beneficiarios. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Alcaldía de Medellín abrió la tercera convocatoria del Tiquete Metro Estudiantil, un subsidio de transporte dirigido a los jóvenes de la ciudad, sobre todo a los vinculados a los Fondos Sapiencia y al programa Matrícula Cero. El objetivo del programa es garantizar que los costos de transporte sean más bajos para los estudiantes y que el costo del pasaje no se convierta en una barrera para que continúen su formación en distintos niveles educativos.

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El beneficio consiste en que los seleccionados podrán pagar un pasaje preferencial de 1.600 pesos por trayecto (con la tarjeta Cívica regular serían 3.820 pesos), con un tope de hasta 60 viajes al mes y libertad total en el horario para usarlos. El programa contempla una meta general de 50.000 cupos distribuidos en cuatro etapas, y en este tercer periodo se abre una nueva oportunidad para acceder al beneficio. El plazo para inscribirse vence el lunes 27 de julio, al mediodía.

¿Cómo acceder al beneficio?

Los aspirantes deben residir en una vivienda de estrato 1, 2 o 3; vivir a más de un kilómetro de distancia de su centro de estudios; y tener entre 10 y 28 años, aunque la directora de Sapiencia, Laura Sepúlveda, precisó que “esta restricción de edad no aplica para personas con discapacidad que esté debidamente certificada”.

Además, se aclaró que los estudiantes que ya recibieron el subsidio en fases anteriores y desean conservarlo deben realizar el proceso de renovación.

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El registro a través del sitio web sapiencia.gov.co está habilitado para quienes ya pertenecen al programa Fondos Sapiencia o Matrícula Cero, mientras que los estudiantes que no son beneficiarios de estos programas, pero desean postularse al Tiquete Estudiantil, deben tramitar el beneficio directamente con sus instituciones educativas y de educación superior.

La alcaldía recordó que “este incentivo es de carácter personal e intransferible, por lo que su mal uso generará penalizaciones”. También afirmó que con esta convocatoria se busca fortalecer, especialmente, la estrategia de equidad e inclusión en el acceso a la educación superior, para atender a los jóvenes de estratos bajos que dependen del transporte público para llegar a sus universidades e instituciones.