Intoxicación, al parecer por licor adulterado, dejó seis muertos en Barranquilla

La Fiscalía y Medicina Legal adelantan las investigaciones para determinar la causa de la muerte de seis personas, entre las que hay una mujer, que en la tarde del pasado martes 23 de septiembre presentaron problemas de salud, luego de ingerir licor adulterado en el sector de El Boliche del mercado de Barranquilla.

Según indicó el toxicólogo Agustín Guerrero, quien ha estado atendiendo el caso, algunos de los sujetos fueron trasladados al Hospital General de Barranquilla por las autoridades. En total habrían sido nueve las personas afectadas, entre las que se encuentran habitantes de calle y personas que trabajan en el lugar mencionado.

Cuatro fallecieron en centros asistenciales, mientras que otros dos fueron hallados muertos en la calle. Tres son atendidos en centros asistenciales y permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Sobre lo ocurrido, dos de los sujetos indicaron a las autoridades que, previo a la emergencia, habían estado consumiendo algunos alimentos, junto con bebidas alcohólicas que compraron en la calle, presuntamente, al primer sujeto que falleció. “Expendía licor de unas pimpinas, al parecer, bajo condiciones que no eran las adecuadas”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego

Sumado a esto, el uniformado indicó que realizaron un operativo en el lugar en el que se encontraba el grupo de personas, donde se encontró el licor adulterado, que estarían distribuyendo en botellas de agua.

Sobre las víctimas, la Policía señaló que Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, Emiro Alberto Miranda y José Felipe Crespo Ortiz fallecieron tras su ingreso al Hospital General de Barranquilla.

Junto a ellos, entre los fallecidos se encuentran un hombre y una mujer sin identificar, que fueron hallados muertos en bancas de los barrios Universal y Rosario, respectivamente.

En cuanto a los heridos, las autoridades aseguraron que se trata de Eliberto De León, Pedro Pablo Capachero Caraballo y Ana Cecilia Céspedes. Estos son atendidos en el Hospital Adelita de Char y en el Simón Bolívar, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Se espera que las autoridades entreguen mayores detalles del caso.