Capturan a sujeto que usó llave de lucha para robar a hombre en Megabus de Pereira

El sujeto que robó al pasajero del Megabus fue capturado. Foto: Captura de pantalla

Las autoridades confirmaron la captura de alias “Araña”, el sujeto que en la noche del pasado lunes 22 de septiembre utilizó una llave de lucha para neutralizar a un hombre dentro de la estación El Viaducto del Megabus, al que le robó sus pertenencias. En el hurto también participó una mujer y dos hombres.

El atraco quedó registrado en un video de la cámara de seguridad del sistema de transporte, en el que se ve que la víctima estaba frente a una de las puertas de la estación, esperando la llegada de un articulado. El delincuente se le acerca por la espalda al hombre y lo toma por el cuello, mientras que desde afuera, dos hombres intentan quitarle las cosas de los bolsillos.

Al final una mujer se acerca y toma el celular, mientras que el sujeto que le hizo la llave a la víctima, deja al hombre en el suelo y se lleva el bolso que llevaba colgado.

La Policía Metropolitana de Pereira indicó que gracias a la plena identificación que se logró de alias Araña en el video de la cámara de seguridad y a información de la comunidad, se dio su captura en la mañana de este martes.

Sumado a esto, las autoridades indicaron que el señalado tiene antecedentes por robos en Puerto Boyacá, registrados en 2015, y otros similares en Pereira, en 2022. “Invitamos a las posibles víctimas de alias ‘La Araña’ a que se acerquen a la Fiscalía y realicen la denuncia formal. Este paso es fundamental para fortalecer los procesos judiciales y garantizar que estos individuos respondan por sus actos”, añadió la Policía.

De igual forma, las autoridades pidieron a la ciudadanía entregar cualquier información que pueda llevar a dar con el paradero de alias “La Rola”, la mujer que también participó en el robo, o cualquiera de los otros dos implicados, a la línea 123 de la Policía Nacional.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, señaló que se han identificado 12 puntos críticos en el sistema de transporte, por lo que reforzarán la presencia en estas zonas.

Además, desde la alcaldía ofrecieron $10 millones de recompensa por información de los otros implicados, se anunció la integración de 370 cámaras, y recorridos constantes de la subsecretaría de seguridad en buses y estaciones.

“El alcalde Mauricio Salazar solicitó avanzar de inmediato en la implementación de estas medidas. Buscamos que los usuarios tengan la tranquilidad de viajar seguros en el sistema”, dijo el secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos.