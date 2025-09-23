Balacera dejó un muerto en parqueadero de centro comercial en Pance, sur de Cali

Imagen de referencia. La víctima falleció en el lugar del crimen. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Una balacera se registró en la tarde-noche de este martes 23 de septiembre en el parqueadero del centro comercial Cañaveral de Pance, en el sur de Cali. En el lugar falleció una persona.

Según indicó la Policía Metropolitana de Cali, al parecer, el cruce de disparos se habría presentado en un hecho de intolerancia, tras una discusión entre dos personas que estaban armadas. “Una persona que se movilizaba en otro vehículo huyó”.

Otras versiones indican que la víctima había acabado de salir de hacer mercado y se dirigía hacia una camioneta blanca, cuando fue atacado con arma de fuego. El sujeto intentó responder disparando, pero el atacante huyó, mientras que la víctima falleció en el lugar.

Tras registrarse el crimen, las autoridades indicaron que activaron un plan candado y realizan el levantamiento del cuerpo, por lo que se cerró la vía. Esto ha generado dificultades en el paso vehicular por barrios como Pance y Ciudad Jardín.

La víctima del crimen en el parqueadero del Centro comercial sería Homero Cadena Enríquez. Las autoridades trasladaron el cuerpo a Medicina Legal, donde se realizan las inspecciones correspondientes para corroborar la identificación.

En lo que va corrido de septiembre se han registrado 59 asesinatos en Cali, de acuerdo con el observatorio de seguridad de la alcaldía.

Un hecho similar se registró hace unos días, en el sector de La Buitrera, donde tres sujetos que se movilizaban en una camioneta fueron asesinados mientras uno más resultó herido. Al parecer, este último habría sido el que cometió el crimen.