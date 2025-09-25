Invadieron predio de la SAE en Barranquilla para envasar licor adulterado

Imagen de referencia. Las autoridades mantienen la alerta por la distribución de botellas antes de presentarse la emergencia en el sector El Boliche y estas siguen circulando en algunos barrios. Foto: El Heraldo

Continúa la emergencia en Barranquilla por cuenta de la intoxicación masiva que se registró desde el pasado martes 23 de septiembre y que ya deja 11 muertos, diez personas en unidades de cuidados intensivos, tres en observación y uno fue dado de alta. Además, confirmaron que el predio donde envasaban el licor adulterado pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El predio, ubicado en el barrio Las Nieves, había sido embargado años atrás por su uso en actividades ilícitas. Sin embargo, una red lo invadió para envasar y distribuir la bebida que era elaborada en otro sitio.

Funcionarios de la SAE en conjunto con la Policía recuperaron la vivienda y hallaron en su interior más de 200 botellas de whisky y ron listas para llenarlas con la mezcla preparada.

“Las personas que estaban usando la casa seguramente hacen parte de la red, porque aquí tenían los elementos y aquí lo envasaban. Ahora buscamos junto con la Policía el lugar donde realmente fabrican el licor adulterado”, explicó Jaime Avendaño, director territorial Caribe de la SAE a Blu Radio. La entidad confirmó que la casa será sellada nuevamente y está en proceso de ser donado para convertirlo en una iglesia evangélica.

También, tienen otros predios en la zona que estarían siendo utilizados para microtráfico. La entidad busca recuperar el control total de estos inmuebles para impedir que los sigan usando para actividades ilícitas. “Hoy se volvieron a meter, así que es un tema al que realmente se le hará un seguimiento. Hay viviendas de la SAE que están siendo utilizadas para el microtráfico. Las estamos identificando, cerrándose nuevamente y evitando que estas redes crezcan en el territorio”, agregó.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Barranquilla informó que los primeros exámenes toxicológicos practicados a algunas víctimas confirmaron la presencia de metanol, un alcohol altamente tóxico para el consumo.

“Tenemos el reporte por parte de mi Red IPS que nos llegaron dos resultados de laboratorio, uno de los fallecidos y uno de los que tenemos en unidad de cuidados intensivos. Y en ese reporte la sustancia que encontramos es metanol. Se están investigando los hechos, pero revisando con los equipos de especialistas y de de todo el equipo interdisciplinario de mi red, pues se especula o se sospecha que posiblemente usaron alcohol etílico y el metílico”, relató Stephanie Araujo, secretaria de salud.

Las autoridades mantienen la alerta ya que, al parecer, varias botellas distribuidas antes de la muerte del principal fabricante, Nicolás Manuel Medrano, quien también falleció por consumir la mezcla, siguen circulando en algunos barrios.