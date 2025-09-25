Vendaval en Sucre: a mujer le cayó la casa encima y no hay luz en 16 municipios

Las autoridades realizan el censo para determinar el número de familias afectadas. Foto: Gobernación de Sucre

Un fuerte vendaval y las intensas lluvias registradas en el departamento de Sucre en la madrugada del jueves 25 de septiembre causaron afectaciones en el servicio de energía en 16 municipios, en viviendas, en las vías y dejó una persona herida.

Paola Tous, directora de Gestión del Riesgo, explicó que una mujer resultó herida tras la caída de su vivienda. “Tenemos casas destechadas, árboles en el suelo, casas totalmente colapsadas, familias inundadas, hay personas afectadas como una señora a la que le cayó la casa encima y se cortó la cara”, dijo a Blu Radio.

También, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, confirmó las afectaciones que se han reportado en el departamento y los trabajos que están realizando para restablecer el servicio de energía en los municipios afectados. “Tenemos el caso de una mujer con una herida en el rostro en Corozal. En estos momentos trabajamos con Afinia para restablecer el servicio de energía, pero la mayoría de municipios sigue sin fluido eléctrico. También tenemos daños materiales en varias viviendas”, dijo la mandataria.

Por su parte, Afinia, la empresa encargada del suministro de energía manifestó en un comunicado que los vientos y las tormentas eléctricas provocaron daños en las redes de conducción en zonas rurales y urbanas, lo que interrumpió el servicio en 16 municipios: Sincelejo, Corozal, Morroa, Los Palmitos, Ovejas, San Onofre, Betulia, El Roble, Tolú, Toluviejo, Coveñas, San Pedro, Buenavista, San Benito, Sampués y San Antonio de Palmito.

Las afectaciones más graves se registraron en Sincelejo y Corozal, donde varias casas quedaron destechadas y reportaron árboles caídos en las vías, pero además los daños en las redes eléctricas afectaron el campo de pozos de Veolia, interrumpiendo el suministro de agua potable y alcantarillado. La empresa confirmó la suspensión del servicio por la falla general en la red eléctrica.

En Sincelejo, la avenida Las Peñitas, en el tramo del Hotel Panorama y el Centro Comercial Guacarí, también la vía hacia el Coliseo de Ferias quedaron cerradas por la caída de árboles y postes de concreto. Tres de estos postes, ubicados a las afueras de la Gobernación de Sucre, colapsaron y afectaron la movilidad.

Las autoridades y los organismos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y en la reposición de postes, pero estiman que la interrupción del servicio eléctrico tardará en reponerse. Además, avanzan en el censo de damnificados para establecer el número de familias que resultaron afectadas por la emergencia.