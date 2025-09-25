Estas son las restricciones de movilidad que habrá por la Media Maratón de Palmira

La ciudad espera la participación de corredores de diferentes ciudades y de otros países para tres categorías. Foto: Media Maratón Internacional de Palmira

Este domingo 28 de septiembre correrán la Media Maratón Internacional de Palmira, Valle del Cauca. Las autoridades locales anunciaron medidas en la movilidad para garantizar la seguridad de los participantes.

La Alcaldía de Palmira confirmó que será un Día sin Carro y Moto en el municipio, con restricción de vehículos entre las 6:00 a.m. y la 1:00 p.m., con excepción de los vehículos provenientes de otras ciudades, siempre y cuando los ocupantes porten el kit que los acredita como corredores.

Además, los atletas participantes podrán tener servicio de parqueadero gratuito en Unicentro, Centro Comercial Llano Grande y el parqueadero del Imder Palmira.

Por otro lado, los taxis podrán circular para garantizar la movilidad de los habitantes durante la jornada. La carrera tendrá como punto de partida el Parque Bolívar a las 7:00 a.m., tras un calentamiento previo desde las 6:00 a.m. en la carrera 33A.

Este evento espera la participación de atletas de distintos lugares del país y de países como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Kenia y Estados Unidos.

Desde este jueves 25 de septiembre inició la entrega de kits en el Coliseo de la Ciudadela Deportiva, con prioridad para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. El proceso de entrega continuará hasta el sábado 27.

Alberto Llanos, gerente del Inder Palmira, destacó el esfuerzo institucional para hacer de esta media maratón un evento de alto nivel. “Tenemos una bolsa de premios que asciende sobre los 25 millones de pesos… nuestro alcalde ha hecho toda la gestión posible para dar dos carros cero kilómetros, tres motocicletas y diferentes premios de todas las marcas y patrocinadores que tenemos como aliados en esta carrera”, indicó.

También, según la alcaldía, con en Día sin Carro y Moto busca promover hábitos saludables, como caminar, trotar o utilizar la bicicleta.