Investigan asesinato de adolescente en Soledad; tendría relación con un emoji que publicó

Imagen de referencia. La aparición de una nueva banda criminal ha recrudecido la violencia en Soledad y Barranquilla. Foto: Alcaldía de Soledad

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Un ataque armado, que dejó a un adolescente muerto en el barrio Villa Selene, de Soledad, Atlántico, el pasado martes 6 de julio, es motivo de investigación de las autoridades, debido a que el crimen se habría desencadenado por un emoji que el joven publicó en redes sociales.

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Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hecho se registró sobre la 1:00 p.m. cuando el joven caminaba por una calle sobre la transversal 1B sur con calle 76. Sujetos armados se le acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Testigos del ataque armado lo alcanzaron a trasladar con vida al Hospital La Misericordia, en el barrio La Central, pero finalmente murió por la gravedad de las heridas, lo que causó gran consternación entre su familia y vecinos, quienes resaltaron a medios locales que se trataba de un joven que estudiaba en un colegio y trabajaba para apoyar económicamente a su familia.

Para ello, el adolescente que estaba en octavo grado de bachillerato lavaba motocicletas, organizaba rifas, mientras que los fines de semana le gustaba asistir a los eventos del pickup “El Fresco”, junto a sus amigos.

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Frente a lo ocurrido, primeras versiones indican que el asesinato habría estado relacionado con una publicación que hizo el joven en sus redes sociales, en la que subió una selfie, acompañada de tres emojis de un diablo, una fresa y un ninja, junto a la frase: “Sin miedo a morir. Nosotros para morir nacimos”, lo que lo habría relacionado con la banda criminal ”Nueva Generación del Freseo“, quienes utilizan fresas para identificarse.

La violencia se ha recrudecido en la ciudad con la aparición de esta nueva banda delincuencial, que entró a disputar el control de las rentas delincuenciales en Barranquilla y su área metropolitana. Esta nueva organización estaría conformada por exmiembros de “Los Costeños”, que habrían decidido separarse.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que recolecta información para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen del adolescente.