Sicarios irrumpieron en una vivienda y desataron una tragedia familiar en Aracataca

La vivienda donde ocurrió el ataque sicarial permanece bajo inspección de las autoridades. Foto: Archivo Particular

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La violencia volvió a golpear al Magdalena con un crimen que ha causado consternación en Aracataca, el municipio que vio nacer a Gabriel García Márquez. Dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda del corregimiento de Buenos Aires, ingresaron y abrieron fuego contra quienes se encontraban en su interior.

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El ataque dejó dos personas muertas y una mujer gravemente herida, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento de los móviles.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Elizabeth Ahumada y un hombre conocido con el alias de “El Chino”, quien, según información preliminar, sería venezolano y pareja sentimental de la mujer.

En el atentado también resultó gravemente herida Yeimi, hija de Elizabeth, quien fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. La Policía informó que unidades de Inteligencia e Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El ataque provocó temor entre los habitantes de Buenos Aires y de Aracataca, donde vecinos aseguran que una acción de esta naturaleza rompe con la cotidianidad del municipio. El hecho ocurrió a plena luz del día y dentro de una vivienda, un escenario que incrementó la sensación de vulnerabilidad entre la comunidad.

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Aunque las autoridades mantienen reserva sobre las hipótesis de la investigación, el caso ocurre en medio del deterioro de los indicadores de violencia en el departamento.

Según un análisis de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada (Pdhal), con base en registros de Medicina Legal, el Magdalena acumuló 261 homicidios durante el primer semestre de 2026, de los cuales 23 fueron cometidos en Aracataca, una de las cifras más altas del departamento.

Un contexto de riesgo advertido

Expertos en seguridad coinciden en que hechos como este reflejan la presión que ejercen las estructuras armadas ilegales sobre varios municipios del Magdalena, donde persisten disputas por corredores estratégicos y economías ilícitas. Sin embargo, advierten que aún es prematuro atribuir este ataque a una organización específica mientras avanzan las investigaciones.

La preocupación también ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo, que durante los últimos meses ha emitido alertas sobre la expansión y confrontación de grupos armados en distintos sectores del Magdalena, un fenómeno que incrementa el riesgo para la población civil y exige una respuesta integral de las autoridades.