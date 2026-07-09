Muerte de búfalos enciende alerta ambiental en caños de Barrancabermeja

Imagen de referencia. Búfalos muertos aparecieron en los caños San Silvestre y Rosario entre el 6 y 7 de julio de 2026. Foto: EFE - CHAMILA KARUNARATHNE

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La muerte de varios búfalos en los caños San Silvestre y Rosario en Barrancabermeja encendió una nueva alerta ambiental en la que la Federación de Pescadores de Santander (FEDEPESAN) denunció que la mortandad estaría relacionada con una presunta contaminación por hidrocarburos, situación que también afecta la salud de los pescadores que trabajan en la zona.

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Según la organización, entre los días 6 y 7 de julio de 2026 se reportaron los primeros casos de muerte animal, aparentemente asociados al consumo de agua de estos cuerpos hídricos. Además, FEDEPESAN compartió videos en los que se registran dos búfalos sin vida y otros tres en estado moribundo en las orillas de los caños. Estas imágenes han generado consternación entre habitantes del sector y usuarios de redes sociales.

Yuli Velásquez, presidenta de FEDEPESAN, alertó sobre la necesidad de intervención de las autoridades competentes en esta problemática que, considera, es de gran magnitud. “El agua, a simple vista, muestra las trazas de aceite. Exigimos pruebas de laboratorio porque la contaminación sigue aumentando; ya comenzaron a morir los búfalos”, señaló Velásquez.

La líder también advirtió que el impacto no se limita a la fauna, sino que también estaría afectando la salud de los pescadores, quienes han presentado sarpullidos tras sus jornadas laborales.

“Hacemos un llamado a la CAS (Corporación Autónoma Regional de Santander) para que nos acompañe en las visitas. Ya estuvimos con la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), se tomaron fotografías y se evidenciaron olores fuertes provenientes de desechos industriales”, agregó la presidenta.

FEDEPESAN solicitó a la ANLA, la CAS, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente adelantar estudios urgentes de agua y lodos para evaluar los efectos sobre la salud humana y los ecosistemas. La organización advierte que, de no adoptarse medidas oportunas, podrían repetirse episodios similares a los ocurridos en años anteriores, cuando también se reportaron muertes de manatíes y otras especies.

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Ecopetrol, por su parte, emitió un comunicado en el que descarta que sus operaciones estén relacionadas con las afectaciones reportadas. La empresa aseguró que durante el recorrido técnico adelantado por la ANLA el 1 de julio en los caños San Silvestre y El Rosario, “no se identificaron situaciones de afectación sobre la fauna o la vegetación asociadas a actividades del sector hidrocarburos”.

La empresa aseguró que mantiene un monitoreo permanente del territorio e informa oportunamente a las autoridades sobre los riesgos derivados de las condiciones climáticas.