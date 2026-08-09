Investigan muerte de exfiscal en Barranquilla tras procedimiento estético

Geniffer Selene quien se desempeñó como fiscal especializada en Atlántico, falleció tras ser trasladada de urgencia a una clínica. Foto: Getty Images - SDI Productions

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La muerte de Geneffer Selene García Mozo, de 55 años, exfiscal especializada de la seccional Atlántico, es investigada por las autoridades en Barranquilla luego de que falleciera un día después de someterse a un procedimiento estético. La mujer había sido sometida a una lipoval, una técnica de lipoescultura asistida por ultrasonido, en un centro estético en el norte de la ciudad.

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Al día siguiente, García Mozo comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza y mareos prolongados, por lo que sus familiares la trasladaron de urgencia a la Clínica Altos de San Vicente. Minutos después de ingresar al centro asistencial perdió el conocimiento y pese a la atención médica recibida, falleció hacia las 12:45 del mediodía.

Medicina Legal establecerá la causa de muerte

Tras conocerse el deceso, el caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de las Fiscalía, que inició la recopilación de información para reconstruir las últimas horas de la mujer y establecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantarán los estudios correspondientes. Estos serán determinantes para establecer la causa relación con el procedimiento estético realizado el día anterior. Por ahora, no existe una conclusión oficial que atribuya la muerte a la intervención estética. La investigación deberá establecer si hubo alguna complicación médica y cuáles fueron los factores que provocaron el desenlace.

Otro caso de muerte tras procedimiento estético

El fallecimiento de García Mozo ocurre pocas semanas después de otro caso registrado en Barranquilla. El pasado 22 de julio, Sara Milena Echeberría de 31 años, murió durante un procedimiento estético realizado en una clínica ubicada también en el norte de la ciudad.

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Las autoridades también investigan las circunstancias de ese fallecimiento. Con el nuevo caso, los investigadores deberán determinar de manera independiente qué ocurrió en cada procedimiento y cuáles fueron las causas medicas de los decesos.