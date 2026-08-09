Desfile de Silleteros en Medellín 2026: estos son los ganadores de las siete categorías

Fue elegido ganador absoluto de la edición 69 del Desfile de Silleteros y también obtuvo el primer lugar en la categoría Tradicional. Foto: Alcaldía de Medellín

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El Desfile de Silleteros 2026 ya tiene ganadores. La edición número 69 del evento más tradicional de la Feria de las Flores reconoció el talento, la creatividad y el trabajo de quienes durante meses prepararon sus silletas para recorrer las calles de Medellín.

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En total, siete categorías fueron premiadas: emblemática, monumental, artística, tradicional, comercial, junior e infantil. Entre los ganadores de cada categoría se escogió además el ganador absoluto de esta edición.

John Jairo Grajales, ganador absoluto

El máximo reconocimiento del Desfile de Silleteros 2026 fue para John Jairo Grajales Gómez, silletero de la vereda El Porvenir, quien fue elegido por decisión unánime como ganador absoluto. Además, obtuvo el primer lugar en la categoría Tradicional. Por este reconocimiento recibió un premio de COP 10.700.000.

Su reconocimiento destaca el trabajo detrás de una silleta que representa una de las expresiones más importantes de la cultura silletera y que año tras año reúne a miles de personas durante la Feria de las Flores. Estos fueron los silleteros que obtuvieron los principales reconocimientos en la edición 69 del desfile:

Emblemática: Juan Gabriel Velásquez Grajales, de la vereda El Porvenir.

Monumental: David Santiago Grisales, de la vereda Piedra Gorda.

Artística: Víctor Julio Ruiz.

Tradicional: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir.

Comercial: Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio.

Junior: Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda.

Infantil: Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro.

Las categorías permiten reconocer diferentes formas de creación y composición de las silletas, desde las tradicionales hasta aquellas que incorporan propuestas artísticas y comerciales.

El relevo de la tradición también tuvo sus ganadores

La categoría Junio reúne a jóvenes silleteros que representan el relevo generacional de esta tradición. En esta edición participaron 52 jóvenes entre los 13 y 17 años y 53 niños silleteritos entre los 7 y 12 años. También participaron 10 niñas y niños neuro diversos. En total, el desfile reunió 545 silleteros en un recorrido de 2,4 kilómetros.

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Entre los finalistas de la categoría Junior estuvieron María Paulina Parra, Samuel Morales Henao, Jerónimo Uribe, Luis Miguel Úsuga Hicapié, Valerie Sánchez, Samuel Sánchez Atehortúa, Salomé Bautista Ramírez, Samuel Atehortúa Atehortúa, Isabella Grajales Grajales y María Fernanda Tapis Londoño.

Los cinco ganadores fueron Isabella Grajales Grajales, de la vereda de Piedra Gorda; Samuel Sánchez Atehortúa; Samuel Morales Henao; Valeri Sánchez y Salomé Bautista Ramírez.

El Desfile de Silleteros es uno de los principales símbolos de la Feria de las Flores y una muestra del legado de las familias campesinas de Santa Elena, que encuentran en las flores una manera de preservar y transmitir su historia. Este año, la Alcaldía destacó que la Feria de las Flores dejó una derrama económica superior a los 60 millones de dólares, según informó el alcalde Federico Gutiérrez.