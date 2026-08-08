Más de 300 personas intentaron volver a predios ocupados en Palermo, Huila

El operativo se concentra en la Ciudadela Julián Polanía, uno de los sectores afectados por la ocupación de predios públicos. Foto: Redes sociales

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Las autoridades adelantan un operativo en la Ciudadela Julián Polanía, en Palermo, Huila, uno de los sectores donde se registró la ocupación ilegal de predios durante los últimos días. La intervención busca recuperar los terrenos y evitar que continúen instalándose cambuches o delimitándose nuevos lotes.

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La situación generó tensión en el municipio luego de que cientos de personas ocuparan diferentes terrenos públicos y zonas de protección ambiental. La Alcaldía sostiene que los predios son de uso público y que algunos están destinados a futuros proyectos de vivienda e infraestructura.

Operativo en uno de los puntos más críticos

La Ciudadela Julián Polanía fue identificada por las autoridades como uno de los sectores con mayor concentración de personas. Durante las jornadas anteriores, funcionarios de la Alcaldía, Policía y organismos de socorro acompañaron el proceso de recuperación de los terrenos.

Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de utilizar la fuerza pública, las autoridades lograron que buena parte de los ocupantes abandonara los predios mediante acuerdos y diálogos con las familias. Además, también se adelanta un proceso de caracterización para determinar las condiciones de las familias que permanecían en estos lugares. Sin embargo, tras el desalojo, más de 300 personas intentaron regresar a los terrenos, generando nuevos momentos de tensión.

Entre los ocupantes se encuentran menores de edad, adultos mayores, madres cabeza de hogar y mujeres embarazadas. Algunos manifestaron que llegaron a los terrenos debido a las dificultades económicas para acceder a una vivienda.

Alcaldía plantea posible organización detrás de las invasiones

El alcalde de Palermo, Kleyver Oviedo Farfán, aseguró que podía existir una organización detrás de la llegada masiva de personas a los predios y planteó que el fenómeno podría estar relacionado con intereses políticos, “yo creo que hay alguien que los está organizando, los está incitando a invadir estos predios”.

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Sin embargo, esta hipótesis deberá ser establecida por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes. Uno de los terrenos ocupados corresponde a un lote de aproximadamente ocho hectáreas adquirido por el municipio, donde se proyecta la construcción de cerca de 140 lotes, además de espacios para la infraestructura deportiva.

La Alcaldía reiteró que se trata de bienes públicos que no pueden ser apropiados mediante ocupaciones y aseguró que continuará trabajando en alternativas de vivienda para las familias que realmente cumplan con los requisitos de los programas habitacionales.

Mientras avanza el operativo en la Ciudadela Julián Polonía, las autoridades mantienen la vigilancia en los demás sectores donde se registraron ocupaciones para evitar que los terrenos vuelvan a ser tomados.