Investigan muerte de gestor cultural y fundador de la Guacherna del Caribe en el Atlántico

Argelio Consuegra Peña, periodista, gestor cultural y líder comunitario, conocido como “El Mariscal del Carnaval” en el Atlántico, falleció el pasado 6 de enero luego de permanecer varios días hospitalizado por lesiones que aún son investigadas por las autoridades.

Según la información preliminar, Consuegra fue encontrado inconsciente en una calle del barrio La Concepción, en Sabanalarga, Atlántico, presuntamente, con golpes. Un transeúnte lo auxilió y alertó a sus familiares. Fue trasladado al hospital municipal, donde recobró la conciencia y aseguró que no recordaba lo que le había sucedido.

Posteriormente su salud se deterioró y fue remitido a la Clínica Reina Catalina de Baranoa donde permaneció bajo atención especializada, pero falleció pese a los esfuerzos del personal de la salud.

Las autoridades investigan si las lesiones fueron causadas por un accidente, una caída o una agresión, ya que no hubo hurto de sus pertenencias. Medicina Legal será quien determine a qué corresponden las lesiones.

También, se conoció un video de una cámara de seguridad que registró minutos previos a que fuera encontrado en la vía, en el que se observa a Consuegra caminando en la madrugada del 2 de enero. Este material es analizado como parte del proceso para reconstruir lo ocurrido.

Consuegra fue una de las figuras más influyentes del Carnaval en el centro y sur del Atlántico. Fundó la Guacherna del Caribe que celebra este año su edición número 40. Además, presidió en repetidas ocasiones la junta del Carnaval de Sabanalarga, fue Rey Momo en dos oportunidades y creó la Fundación Funcarsa. Su trabajo fue un impulso a que este desfile se integrara a la Ruta Carnavalera del Atlántico.

“Argelio fue un hombre que convirtió la cultura en su bandera de vida. Líder comunitario, defensor incansable de nuestras tradiciones y promotor del arte popular, dedicó cada escenario, proyecto y acción a resaltar, rescatar y dignificar el patrimonio cultural de nuestro municipio, dejando una huella imborrable en el Caribe colombiano y en el país”, se lee en el comunicado de la Alcaldía de Sabanalarga.

En la mañana de este sábado 10 de enero llevaron a cabo un homenaje póstumo y un último adiós en la Casa de la Cultura de Sabanalarga, además de un pequeño recorrido que incluyó diferentes danzas del municipio como los Diablos Arlequines. Además, la multitud que asistió al lugar exigió justicia por las circunstancias de la muerte, que aún no son claras.