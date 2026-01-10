⁠En video: delincuentes robaron 18 millones de pesos a un hombre en muletas en Girardota

Las autoridades utilizaron las cámaras de seguridad del sector que registraron el momento del hurto y tras la identificación de los delincuentes avanzan las investigaciones para dar con el paradero. Foto: Archivo Particular

En Girardota, Antioquia, se registró un hecho de inseguridad cuando un hombre fue asaltado el pasado 5 de enero, al parecer, después de haber retirado 18 millones de pesos. El hecho ocurrió en el casco urbano del municipio y los dos delincuentes que participaron en el robo huyeron en una motocicleta.

Según la denuncia de la víctima, el dinero lo había retirado previamente en una oficina de Bancolombia de Girardota como parte de un negocio. Luego caminó con una muleta y un morral hacia el lugar donde había dejado estacionado su vehículo.

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado cuando el hombre estaba en una esquina y fue interceptado por uno de los delincuentes, quien lo amenazó con un objeto que llevaba oculto en una bolsa. A pesar de la resistencia de la víctima, el delincuente le quitó el bolso en el que llevaba el dinero y huyó en una motocicleta que lo estaba esperando.

“Todo esto ocurrió muy cerca al parque. Yo saco un dinero en Bancolombia, en la oficina principal, y ahí en el parqueadero dejo el carro. Salgo a recogerlo”, contó la víctima en un video.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, quienes avanzan en la recopilación de las imágenes con las que identificaron los rostros de los responsables.

“Tenemos ya las placas de los vehículos implicados en este hurto, tratando siempre de identificar estas personas que arremeten contra los ciudadanos del municipio o contra los visitantes”, dijo Daniel Hernández, secretario de Seguridad de Girardota, a Telemedellín.

Las autoridades indicaron que el municipio tiene 157 cámaras de vigilancia activas que permitirán reconstruir los recorridos de los sospechosos antes y después del asalto.

Un hecho similar se registró en el municipio de Chigorodó, Antioquia, el 7 de enero, que desafortunadamente dejó una víctima mortal. Un hombre, identificado como Edgar Londoño Sepúlveda intentó defender a su hijo durante un robo y fue atacado por los delincuentes, causándole la muerte.