Pico y Placa Cali: así se aplicará en el kilómetro 18 este lunes festivo

Para regular el ingreso de vehículos a Cali durante el plan retorno del puente festivo, lunes 12 de enero, la secretaría de Movilidad anunció que habrá pico y placa especial y de forma temporal en el sector del kilómetro 18, sobre la vía al mar.

La restricción será implementada en el tramo comprendido entre el kilómetro 18 y el sector de La Portada al Mar, uno de los accesos principales a la ciudad. La medida fue activada con el fin de controlar el ingreso en este corredor que registra un alto flujo vehicular al finalizar los fines de semana festivos, por el regreso simultáneo de viajeros que salen de la ciudad.

La medida no limitará la salida de vehículos, y según la administración distrital, está enfocada en ordenar el flujo de vehículos que ingresan para evitar congestiones en este tramo vial.

“El día lunes 12 de enero vamos a tener pico y placa en el sector de la vía al mar. Las placas pares ingresarán de 3 a 5 de la tarde y las impares de 5 a 7 de la noche. Esta medida busca mejorar la entrada a la ciudad y la movilidad”, explicó Duvier Ossa, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Así quedó definida la restricción:

Las placas pares (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) ingresarán posteriormente de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

Las autoridades señalaron que esta estrategia hace parte de las acciones preventivas del plan retorno, que está diseñado para reducir la congestión vial y mejorar los tiempos de desplazamiento.

Además, reiteraron el llamado a los conductores para que planifiquen su regreso con anticipación, respeten las indicaciones de los agentes de tránsito y cumplan con los horarios establecidos.

Rotación del pico y placa en Cali 2026: regirá desde el 13 de enero

Luego de que finalice la fase pedagógica este lunes 12 de enero, entrará en vigencia la medida con multas y comparendos que empezarán a aplicarse el 13 de enero. La rotación para este año aplicará de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Las motocicletas están excluidas de la restricción y así quedó definida para los vehículos:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Además de las motocicletas, los vehículos a los que no aplicará esta medida son las ambulancias y transportes de emergencia, vehículos que transportan personas con discapacidad (autorizados por la secretaría de Movilidad), eléctricos e híbridos, transporte público y vehículos de carga de cinco o más toneladas.