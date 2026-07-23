Investigan muerte de mujer de 31 años durante cirugía estética en Barranquilla

Imagen de referencia. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Foto: Pexels / Anna Shvets

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan las causas de la muerte de Sara Milena Echeverría Alcendra, una mujer de 31 años que falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio durante una lipoescultura en la Diamanti Clínica Boutique, en el barrio El Porvenir de Barranquilla.

Lea: ¿Cómo suena Ciudad Altavoz? El festival que retrata la música alternativa en Medellín

Según explicó la pareja sentimental de la mujer a medios locales, ella llevaba alrededor de cuatro meses preparándose para realizarse la intervención estética, pues inicialmente pesaba 100 kilos y le habían pedido bajar al menos 30 kilos.

La meta la alcanzó hace aproximadamente un mes, por lo que le aprobaron la cirugía y le pidieron realizarse diferentes exámenes médicos para hacer todo el procedimiento por el que pagó más de COP 65 millones, que el hombre asegura incluían seguros médicos.

Una semana antes de la intervención quirúrgica, Echavarría se realizó los exámenes médicos en el Centro Clínico Eco Caribe y, según el hombre, no se encontró ninguna irregularidad.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía indicó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se hizo cargo de las investigaciones para determinar si la muerte se dio por una complicación médica o hubo otros factores de por medio, por lo que se realiza la recolección del material probatorio y se hacen entrevistas al personal que participó en la cirugía.

Le puede interesar: Tres incendios simultáneos desatan emergencia en Cali

Aunque el centro estético donde se presentó la muerte de Echevarría Alcendra no ha dado un pronunciamiento oficial, en sus redes sociales publicó documentos como el certificado de habilitación que le dio la alcaldía de Barranquilla para operar, así como el registro especial para prestadores de salud y el distintivo de habilitación de servicios del Ministerio de Salud.