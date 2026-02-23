Joven resultó con fisura en el cráneo tras pelea de boxeo en colegio en Huila

La pelea entre los estudiantes fue grabada y compartida en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Una polémica se ha generado en el departamento del Huila por la aparición de un joven con una fisura en el cráneo que le ocasionó una pelea de boxeo que, al parecer, fue promovida por un profesor de la institución educativa Las Mercedes de Nátaga.

El hecho fue dado a conocer por la madre del adolescente, Floralba Ramos, quien señaló a medios locales que “mi hijo llegó a la casa y me dijo que se sentía mal. Le pregunté qué le pasó y me dijo que en el colegio estaba peleando con un niño que lo noqueó, cayó al suelo, se golpeó y se desmayó”.

Como el joven presentaba dolor en los oídos y vómito, lo llevó al hospital municipal Luis Antonio Mojica, desde donde lo remitieron a otro centro asistencial en Neiva. “Él (niño) dice que el profesor de educación física les presta los guantes, que pasa por los salones preguntando quién va a pelear mañana. Mi niño dice que desde hace un año están en eso. Eso es al frente de todos los profesores y el rector, porque esto lo hacen en el polideportivo del colegio”.

Ramos resaltó que esta práctica se realiza sin el consentimiento de los padres y se ha dado a conocer porque cada vez se comparten más videos en redes sociales de las peleas. Asimismo, cuestionó la responsabilidad de las directivas del colegio, porque, aunque se han comunicado para estar al tanto de su salud, no auxiliaron a su hijo en el momento en el que quedó inconsciente, ni se han tomado medidas con este tipo de prácticas.

Respuesta de las autoridades

Desde la alcaldía, José Adelmo Liévano señaló a La Nación que “voy a estar en la Secretaría de Educación porque hay que revisar si eso hace parte del pénsum académico o si ha sido únicamente una directriz interna de la institución”.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Huila anunció la apertura de una investigación para determinar las responsabilidades. “La práctica de boxeo fue realizada sin las condiciones pedagógicas y de seguridad exigidas para el desarrollo de actividades físicas y deportivas en el contexto escolar”, añadió el secretario Edgar Martín Lara.

Adicionalmente, desde la cartera señalaron que hará el debido acompañamiento psicosocial y académico al estudiante afectado: “El deporte en el ámbito educativo no puede convertirse en un escenario de exposición al riesgo, sino en una oportunidad para formar en disciplina, autocuidado, respeto y sana competencia. Hacemos un llamado a rectores, coordinadores y docentes a fortalecer la cultura institucional de prevención, gestión del riesgo y cuidado de la vida”, agregó Lara.