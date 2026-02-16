Investigan muerte de un alemán en un hotel de Barranquilla

Imágenes de referencia. El cuerpo del extranjero no presentaba signos de violencia. Foto: Óscar Pérez

Las autoridades investigan las causas de la muerte del turista alemán Yann Victor Schule, de 36 años, quien fue encontrado muerto dentro de una habitación en el hotel Casa Rueda en el barrio Simón Bolívar, en el sur de Barranquilla.

Según indicó la Policía Metropolitana de la capital del Atlántico, el hallazgo se hizo sobre las 11:16 a.m. del pasado sábado 14 de febrero, al inspeccionar la habitación. En el lugar fue hallado el turista muerto y otro hombre de la misma nacionalidad identificado como Dirk Schiemann, de 55 años, quienes habían llegado a la ciudad desde el pasado 12 de febrero.

Sobre este último hombre, las autoridades señalaron que lo encontraron en estado de somnolencia, por lo que lo trasladaron inmediatamente al Hospital Universidad del Norte, en Soledad, para corroborar su estado de salud.

Primeras inspecciones de la Policía corroboraron que los alemanes ingresaron en la noche anterior a la habitación con dos mujeres que no han sido identificadas y que, de acuerdo con lo registrado en cámaras de seguridad, salieron solas del lugar una hora y media después de que entraron.

El cuerpo del extranjero no presentaba signos de violencia, por lo que las primeras hipótesis indican que la muerte se habría dado por intoxicación. Por lo pronto, se espera que Medicina Legal entregue la necropsia del turista.

Este fin de semana se presentó una oleada de violencia en Barranquilla, en medio de las celebraciones del carnaval. Además de una masacre en el barrio Las Américas, en donde fueron asesinados tres hombres dentro de una vivienda, se registraron nueve homicidios más en diferentes lugares de la ciudad.