Adolescente de 16 años murió tras caer en su moto en puente colapsado sobre río Mulatos

Un grave accidente se registró este fin de semana en el lugar que colapsó el puente sobre el río Mulatos, tras la creciente del río por las fuertes lluvias. En el lugar, un adolescente de 16 años cayó con su moto luego de no percatarse del socavón que partió la vía.

El hecho se registró en la madrugada del pasado domingo 15 de febrero. El joven, por la oscuridad y la falta de señalización en la zona del colapso, siguió derecho y cayó al vacío.

Aunque habitantes del sector llegaron al lugar para intentar ayudarlo, el adolescente falleció en el lugar como consecuencia del impacto. De igual forma, se conoció que la madre del menor de edad trasladó por sus propios medios el cuerpo, ante el retraso en la llegada de los cuerpos de socorro a la zona.

Sobre el adolescente se sabe que vivía en la vereda Sucio Laureles y cursaba grado décimo en la institución rural de Mellito.

Ante lo ocurrido, Edilberto Varón, líder comunitario del sector, indicó a Teleantioquia que “así como perdió la vida ese joven, otros pueden venir detrás y les puede pasar lo mismo”, refiriéndose a la falta de controles en la zona y barreras en la parte que el río se llevó la vía.

Por su parte, el diputado Camilo Calle añadió que “tampoco detectamos personal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni de Envías, ni de la Gobernación de Antioquia, ni de la Alcaldía, mucho menos de la policía o agentes de tránsito". El político había estado en la zona un día antes de la muerte del joven.

El puente sobre el río Mulatos hace parte de la vía que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá, que presenta cierre total tras su colapso por una creciente del afluente por las fuertes lluvias que se dieron por el frente frío que atravesó el país los primeros días de enero.

Por lo pronto, las autoridades prometieron el traslado de un puente militar para rehabilitar el paso entre los dos municipios antioqueños.