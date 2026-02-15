Logo El Espectador
Colombia
Lluvias afectaron 113.641 hectáreas en Córdoba; se mantiene la alerta roja en el río Sinú

Por inestabilidad en los aportes del embalse de Urrá se mantienen las alertas en los municipios río abajo.

Redacción Colombia
16 de febrero de 2026 - 04:01 a. m.
Lorica es uno de los municipios más afectados con las inundaciones.
Foto: UNGRD
Un llamado a continuar evacuando hizo este domingo 15 de febrero el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ante las variaciones en el comportamiento de la represa de Urrá y la alerta que se mantiene en los municipios río abajo, ante posibles nuevas emergencias.

Esto se debe a que durante el fin de semana se evidenció una inestabilidad en la represa por un fuerte incremento de las aguas que hizo que volviera a aumentar el volumen de las descargas. Posteriormente, la hidroeléctrica informó que disminuyeron los niveles, pero no descartan que se vuelva a dar un incremento, por lo que se mantiene en alerta.

“Las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos del caudal”, añadió la empresa.

Ante esto, el gobernador señaló que “hoy el llamado es a prevenir cualquier tipo de acción en la que la vida se ponga en riesgo. Debemos continuar evacuando las zonas vulnerables en las tres cuencas principales de Córdoba (ríos Sinú, San Jorge y Canalete) y también tomar acciones preventivas en la zona costanera por el mar de leva. La prioridad absoluta es preservar la vida tanto de personas como de animales”.

Balance de afectaciones

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) indicó que, tras el mapeo a través de la plataforma Copernicus y la activación del mecanismo International Charter: Space and Major Disasters, se determinó que las lluvias inesperadas en la región Caribe provocaron inundaciones en 236.442 hectáreas.

De igual forma, se logró determinar que de esta zona, 113.641 hectáreas se encuentran en el departamento de Córdoba, que es el más golpeado por las lluvias ocasionadas por el frente frío que atravesó el país la primera semana de febrero.

Recomendaciones en Córdoba

Ante las alertas que persisten en el departamento, las autoridades ordenaron continuar con las evacuaciones en zonas ribereñas del río Sinú y zonas que históricamente se han inundado, especialmente en el margen izquierdo del afluente.

Sumado a esto, se pidió a los alcaldes continuar con la vigilancia especial, así como fortalecer las capacidades de respuesta y habilitar albergues temporales para la atención de nuevas emergencias.

Por Redacción Colombia

