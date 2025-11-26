Capturan al presunto homicida de Natalia Santodomingo, mujer trans asesinada en Cajicá

La investigación incluyó el análisis de cámaras de vigilancia y comunicaciones. El gobernador, Jorge Rey, le envío mensaje a la familia. Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades capturaron al presunto asesino de Natalia Santodomingo, mujer trans asesinada en su casa, el pasado 9 de enero, en el municipio de Cajicá. Así lo dio a concer el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, en su cuenta de X.

Lea más: ¡Hasta llevaban la droga a domicilio! capturan a 17 miembros de una red de tráfico en Suesca

Gracias a las investigaciones adelantadas por la @FiscaliaCol, hoy la @PoliciaSabana logró la captura del presunto responsable del homicidio de Natalia Santodomingo, una mujer trans que asesinada en su residencia el pasado 9 de enero en el municipio de Cajicá. Este avance es el… pic.twitter.com/FUna0Sk6pV — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) November 26, 2025

Más noticias: Bogotá Distrito Creativo gana premio internacional por su transformación urbana en la ciudad

Al presunto homicida lo identificaron como Carlos Castillo, de 30 años, quien vivía el municipio de Chía. Entre las evidencias que existen en su contra se encuentran algunos videos de cámaras de seguridad, que lo ubican en inmediaciones del lugar del crimen, y algunas denuncias ciudadanas.

“Reconocemos el trabajo de la Policía Metropolitana de la Sabana (REMSA), así como de su comandante, Édgar Moreno Ossa. En Cundinamarca no daremos cabida a la impunidad ni a la normalización de la violencia. A la familia y amigos de Natalia, reiteramos nuestra solidaridad”, sentenció el gobernador.

Le puede interesar: 25N en Bogotá: feminicidios, violencia sexual y riesgos contra las mujeres en 2025

Feminicidios en Bogotá

Este año, entre enero y septiembre, Bogotá reportó 13 feminicidios, una importante reducción frete a los 23 casos del mismo período de 2024. Laura Tami, secretaria de la Mujer, asegura que la ciudad llega al 25N con una reducción significativa en feminicidios, aunque persisten retos en otras violencias. “A octubre tenemos una disminución del 38 % de homicidios”, afirma, y destaca que el esfuerzo se ha centrado en prevención y acompañamiento a mujeres en riesgo extremo.

Destaca que uno de los ejes del trabajo ha sido reforzar la articulación de la ruta única de atención: “La Fiscalía tipifica, Medicina Legal identifica el riesgo y nosotras hacemos un seguimiento conjunto. Ha sido muy productivo para respuestas eficientes”. Pese al esfuerzo, el riesgo persiste. Los casos reportados en 2025 muestran un patrón: se concentran en localidades del sur y suroccidente de la capital, como Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy y San Cristóbal, y en la mayoría los perpetradores son exparejas o cercanos a las víctimas.

Algunas identificadas este año fueron Nayive Castañeda, asesinada con arma blanca, y Paula Quintana, asfixiada e incinerada en su vivienda, ambos casos en Bosa; Paula Chávez Bocanegra, asesinada por un policía con antecedentes de violencia intrafamiliar en Ciudad Bolívar; Stefany Garzón, baleada en el bar donde trabajaba, y Laura Blanco, que inicialmente reportaron como una caída, pero al final capturaron a su pareja.

Paula Márquez, abogada y especialista en derechos humanos, advierte que, aunque en 2025 hubo una disminución en la tasa de feminicidios, “las cifras siguen siendo alarmantes, con más de 300 casos (a nivel nacional) este año, muchos prevenibles”. Señala que numerosas víctimas acudieron a las autoridades antes de ser asesinadas, pero “las medidas de protección no garantizaron su vida”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.