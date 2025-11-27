Vertimiento de un químico en un caño dejó 41 personas intoxicadas en Barranquilla

Entre los casos que más preocupa está el de una niña de dos años que presentó neumonitis química. Foto: MiRed

Una emergencia se registró en el Norte Centro Histórico de Barranquilla tras el vertimiento de un químico en un caño, que desencadenó una reacción química que produjo vapores, con los que se intoxicaron por lo menos 41 personas, entre las que había 27 menores de edad.

El hecho se registró en el barrio Barlovento, sobre la carrera 50B con calle 9, donde, según señaló la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde fue arrojado un químico en el caño La Ahuyama, que reaccionó a una chispa de soldadura que cayó de trabajos en un planchón de la zona.

Esto produjo una reacción química que generó vapores de cloruro de metileno, un compuesto que provocó problemas respiratorios, vómito y hasta desmayos entre varios de los habitantes de la zona, por lo que el cuerpo de Bomberos tuvo que entrar a atender la situación.

Las autoridades señalaron que las personas afectadas fueron 14 adultos y 27 menores de edad que fueron llevados al Camino Nuevo Barranquilla y a la Clínica Centro. Entre estos, se encuentra un niño de dos años que tuvo que ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos del Camino Adelita de Char por una neumonitis química.

“Desde la Secretaría de Salud de Barranquilla se realiza actualmente el monitoreo respectivo y el acompañamiento a cada uno de los pacientes que resultaron afectados”, señaló la alcaldía.

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) de Estados Unidos, el cloruro de metileno es un líquido volátil, de olor dulce, que se evapora rápido y que en pequeñas cantidades puede causar mareos, fatiga, dolores de cabeza y náuseas.

Tras lo ocurrido, el Teniente Coronel Belkyn Villareal, comandante Operativo de la Policía de Barranquilla, señaló que continúan el acompañamiento a las personas afectadas.