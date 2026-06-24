Autoridades investigan el asesinato de un joven de 17 años en Barranquilla

Foto de referencia./ Foto: Alcaldía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Mike Yesid Caraballo Avilé (conocido con el alias de “Malote”), de 17 años, perdió la vida el pasado 21 de junio tras ser atacado a disparos en el barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla.

Según información de la Policía Metropolitana, el joven se encontraba en su residencia cuando, sobre las 10:00 p. m., una persona lo llamó para que se dirigiera a una cancha ubicada en la calle 96 con carrera 6T. Versiones apuntan a que, mientras permaneció allí, consumió estupefacientes con cuatro personas más.

Lea aquí: El cuerpo de un guarda de seguridad desaparecido en Barranquilla fue hallado en Tubará

Momentos después, uno de los presentes habría sacado un arma de fuego y habría disparado en repetidas ocasiones a Caraballo Avilé. El joven fue trasladado de urgencia a la Clínica San Ignacio, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, las heridas le provocaron la muerte.

Tras el homicidio, unidades de la Policía iniciaron las labores de investigación para establecer qué ocurrió antes y durante el ataque, con el fin de identificar al o los responsables y los móviles de este crimen, aunque una de las hipótesis que se analiza apunta a que el crimen podría estar relacionado con cobros extorsivos: presuntamente, la víctima estaría realizando en nombre de la estructura criminal Los Costeños.

Hasta el momento no se han reportado capturas por este caso. Las autoridades también intentan determinar si existe una relación entre esa hipótesis y el homicidio, ya que, según las primeras indagaciones, el adolescente no pertenecería a la estructura criminal mencionada.

Puede interesarle: Capturan a hombre señalado de extorsionar a mujeres con falsas ofertas laborales en Medellín

Desapariciones y homicidios mantienen la atención de las autoridades

El homicidio del adolescente en Las Malvinas se suma a otro ataque armado registrado el jueves 18 de junio: durante un velorio realizado en el barrio Santuario, hombres armados dispararon contra los asistentes, dejando una persona muerta y tres más heridas.

Actualmente, las autoridades continúan buscando a Tatiana del Carmen Jurado Orellano y Brian Ricardo Camargo Palencia, una pareja reportada como desaparecida desde el pasado 19 de junio en el área metropolitana de Barranquilla. A esto se sumó recientemente la identificación del cuerpo de Luis Alfredo Manjarrez Valera, un guarda de seguridad que había sido reportado como desaparecido; el hallazgo se produjo en Tubará, varios días después de que se perdiera su rastro también en Barranquilla.