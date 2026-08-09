Ataque armado en Barranquilla dejó a joven de 20 años muerta; tenía tres hijos

Imagen de referencia. La víctima fue trasladada inicialmente a un centro asistencial cercano, pero falleció horas después por la gravedad de las lesiones. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una pareja fue atacada con disparos mientras permanecía en la terraza de una vivienda ubicada en el barrio La Esmeralda, en el suroccidente de Barranquilla. La víctima mortal fue identificada como Helen Nicol Martínez Ballesteros, de 20 años, mientras que su pareja, Camilo Andrés Oyola Solano, de 27 años, resultó herido.

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El ataque ocurrió hacia las 11:40 de la noche, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el sector y uno de ellos habría disparado en repetidas ocasiones contra la pareja. Helen Nicol recibió impactos de bala en las piernas, mientras Oyola resultó herido en las piernas y espalda. Tras las detonaciones, habitantes del sector alertaron a la Policía y las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial.

La joven murió horas después del ataque

Inicialmente, Helen Nicol y si pareja fueron llevados al Camino La Manga. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, la joven tuvo que ser remitida al Nuevo Hospital Barranquilla. Allí, hacia las 2:40 de la madrugada de este sábado 8 de agosto, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

La muerte de la joven dejó además una familia con tres menores de edad. Según la información conocida sobre le caso, Helen era madre de un niño de tres años y de unos mellizos de pocos meses de nacidos.

Un menor de edad fue aprehendido tras el ataque

La Policía inició la búsqueda de los responsables con base en las características entregadas por habitantes del sector. En medio de la reacción, los uniformados lograron aprehender a un menor de edad, quien presuntamente habría participado en el ataque. El adolescente llevaba consigo una pistola calibre 9 milímetros, marca Taurus, que fue incautada durante el procedimiento.

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El presunto responsable quedó a disposición de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Fiscalía, junto con el arma de fuego. Las autoridades deberán establecer ahora cuál fue su participación concreta en el ataque y si actuó junto con otras personas.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuál habría sido el móvil del atentado ni quién estaría detrás de la agresión. La investigación busca determinar por qué la pareja fue atacada y si el hecho estaba dirigido específicamente contra alguno de los dos.