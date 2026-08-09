Alerta en Rioblanco, Tolima: drones y disparos generaron tensión

La Alcaldía y la estación de Policía fueron señaladas como objetivos de la ofensiva registrada este domingo en el sur del Tolima. Foto: redes sociales

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Un ataque con drones contra la sede de la Alcaldía la estación de Policía de Rioblanco, en el sur del Tolima, alteró la tranquilidad de los habitantes durante la tarde este domingo. La ofensiva estuvo acompañada de disparos y explosiones que fueron reportados por habitantes del municipio.

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La situación fue confirmada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien señaló que, hasta el momento, no se registran personas heridas. La mandataria pidió una respuesta urgente de las autoridades y el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Públicas en la zona.

Ataque con drones y disparos

De acuerdo con la información entregada por la Gobernación, uno de los objetivos del ataque fue la sede de la Alcaldía de Rioblanco. La estación de la Policía también fue blanco de la ofensiva.

Videos grabados por habitantes muestran el momento de tensión que se vivió en diferentes sectores del municipio. En particular, desde la zona rural de Las Palomas se reportaron constantes intercambios de disparos y explosiones. Ante el riesgo, habitantes tuvieron que permanecer resguardos en sus viviendas mientras las autoridades atendían la situación y verificaban las condiciones de seguridad.

La gobernadora Adriana Magali Matiz se pronunció sobre los hechos y pidió que se adopten medidas para proteger a la población.

Autoridades refuerzan la seguridad

La Gobernación sostuvo que Rioblanco requiere toda la capacidad institucional para garantizar la seguridad de sus habitantes. Mientras se evalúa la situación, las autoridades mantienen desplegados los mecanismos de seguridad para responder ante posibles nuevos ataques. Matiz aseguró que los responsables buscan generar miedo entre la población, pero insistió en que la respuesta institucional debe estar enfocada en proteger a los ciudadanos.

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Los hechos se suman a otros episodios registrados recientemente en el sur del Tolima. El pasado viernes 7 de agosto también fueron reportados ataques contra bases militares de Planadas y Ataco, bajo un modus operandi similar, de acuerdo con la información entregada en los reportes sobre la situación de orden público en la región.

Por ahora las autoridades continúan verificando la situación en Rioblanco y avanzan en las acciones para restablecer la tranquilidad en el municipio.