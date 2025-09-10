Joven desaparecido fue encontrado muerto en el río Magdalena, en Barranquilla

Jesús David Padilla fue identificado por las prendas que llevaba puestas y algunos rasgos físicos. Foto: Archivo particular

Habitantes del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, hallaron en la mañana de este miércoles 10 de septiembre el cuerpo de Jesús David Padilla Soto, flotando en el río Magdalena. El joven había sido reportado como desaparecido desde el pasado 8 de septiembre.

El cuerpo fue visto flotando sobre la calle 106, cerca de Bocas de Ceniza, por lo que los habitantes de la zona llamaron a la Policía, que en conjunto con la Armada, hicieron las correspondientes inspecciones y recuperación del joven.

A la par, se confirmó la identidad del sujeto por las prendas de vestir que llevaba: camisa y pantalón de color negro, y tenis blancos, entre otros rasgos que reconocieron personas cercanas.

Familiares de Padilla habían reportado su desaparición desde el pasado 8 de septiembre. El hombre fue visto por última vez cuando salió de su casa en el barrio Manuela Beltrán del municipio de Soledad. Solamente llevaba su celular, según añadieron sus allegados, y no indicó hacia donde iba.

A través de redes sociales, familiares y amigos del hombre habían señalado que era “un pelao amable, respetuoso, trabajador, sin vicios ni problemas”, por lo que no perdían la esperanza de encontrarlo con vida.

Luego de que se recuperó el cuerpo en un bote, fue trasladado a Medicina Legal que determinará las causas de la muerte. Se desconoce si tenía algún tipo de lesión en el cuerpo. Primeras versiones señalan que la muerte pudo haber sido provocada por ahogamiento, pero la familia no apoya esta versión.

Sumado a esto, las autoridades deberá realizar las pruebas correspondientes de ADN para corroborar la identidad y finalmente entregar el cuerpo a la familia.