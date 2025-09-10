Falsos funcionarios del acueducto en Floridablanca ofrecen conexiones ilegales

Imagen de referencia. Lanzaron la alerta especialmente en los barrios Agua Clara y Juan Pablo II de Floridablanca. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) lanzó una alerta a los habitantes de Floridablanca, principalmente en los barrios Agua Clara y Pablo II, por la presencia de personas que se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer conexiones ilegales al servicio.

Según Sergio Blanco, gerente comercial del AMB, varias familias reportaron que estos falsos funcionarios estarían ofreciendo el fraude a cambio de dinero en efectivo. “Le decimos a la comunidad que no necesitan intermediarios para acceder al servicio de acueducto. El proceso es directo, legal y seguro con nosotros. Nadie del acueducto está autorizado para recibir pagos fuera de nuestras oficinas”, dijo Blanco a Caracol Radio.

Además, en un comunicado la empresa reiteró que los únicos canales oficiales para solicitar la conexión al servicio son de manera presencial en las oficinas del Parque del Agua o a través del sitio web oficial.

También indicaron que desde la próxima semana (lunes 15 de septiembre), iniciarán las revisiones técnicas en el terreno en los barrios mencionados, luego de que los residentes radiquen formalmente su solicitud. Y que durante las visitas harán un censo inicial de posibles beneficiarios.

El AMB recordó que cualquier conexión hecha por particulares es catalogado como fraude y delito penal. Solo la empresa está autorizada para realizar la perforación de la red y de su instalación.

El AMB aclaró que el servicio de acueducto solo puede prestarse en zonas con condiciones técnicas adecuadas. “Nuestra infraestructura está disponible para atender a quienes quieran hacer el proceso de forma legal. Si por ahora no tenemos las condiciones técnicas, tomamos nota para buscar una solución a futuro”, concluyó el gerente comercial.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad a denunciar si detectan personas ofreciendo servicios ilegales en nombre del acueducto a través de la línea telefónica (607) 6320220 ext. 204, acudiendo directamente a las oficinas en Bucaramanga o denunciando ante las autoridades competentes en caso de fraude.