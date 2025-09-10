Drones volaron cerca del helicóptero en el que iba gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, regresaba de un consejo de seguridad en el momento que aparecieron los drones. Foto: Gobernación de Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una alerta lanzó la gobernación de Antioquia debido a una intimidación que tuvo en la tarde de este miércoles 10 de septiembre un helicóptero de la administración en la que se movilizaba el gobernador, Andrés Julián Rendón, de Yarumal a Medellín, al terminar un consejo de seguridad.

Lea: Falsos funcionarios del acueducto en Floridablanca ofrecen conexiones ilegales

Según explicó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, a Blu Radio, la aeronave tuvo que bajar a la menor altura posible debido a la identificación de drones volando cerca y encima del helicóptero, lo que alertó a sus ocupantes.

“El piloto se reporta la torre de control y llega el controlador y le dice que no vuele a ocho mil, sino a siete mil pies, que porque hay drones sobre nosotros“, añadió Martínez.

El funcionario recalcó que en la zona hace presencia el frente 36 de las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que está al mando de Neider Yesid Uñates, alias “Primo gay”. Sumado a esto, señaló que en el camino lograron perderle el rastro de los drones.

Le puede interesar: Denunciaron robo del sagrario en una parroquia de Barranquilla

Tras el ataque a miembros del Ejército que se movilizaban en un helicóptero en Anorí, la gobernación de Antioquia compró cinco antidrones y 34 drones para enfrentar cualquier ataque similar.

La intimidación de este miércoles se registró poco antes de la detonación de explosivos en una torre de energía de EPM, en el sector de Loreto, en la Asomadera, oriente de Medellín, donde fue dejada una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc.

Ante lo ocurrido, el gobernador Rendón señaló que mañana se realizará un consejo extraordinario de seguridad.

“Las primeras informaciones indican que los ataques con explosivos hoy, en el centro oriente de la ciudad, serían una reacción por el operativo de la Policía en Campamento, Antioquía. En esos hechos fueron abatidos cuatro bandidos de disidencias FARC, entre ellos, alias Guillermino, quien habría participado en el asesinato de los 13 uniformados en Amalfi”, añadió el mandatario. .