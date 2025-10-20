Joven murió por un golpe en una simulación de pelea de boxeo en Barranquilla

Imagen de referencia. La simulación de una pelea de boxeo entre amigos terminó en tragedia en el barrio Alto Prado de Barranquilla. Foto: Istock

Una tragedia se registró en el barrio Alto Prado, en el norte de Barranquilla, luego de que un joven recibiera un golpe en el rostro en una simulación de una pelea de boxeo convocada entre amigos el sábado 18 de octubre.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el joven que falleció fue identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años. El hecho se produjo cuando en medio de la pelea, que habría iniciado como un juego, la joven Melani Salome Sánchez, de 18 años, le propinó un golpe en la cara a Garzón dejándolo inconsciente.

Los acompañantes, al notar que Garzón no reaccionaba, lo trasladaron a la Clínica de la Costa, donde falleció a pesar de los intentos de los médicos por salvarle la vida. Los reportes indican que el joven habría sufrido un trauma craneoencefálico.

Por su parte, las autoridades confirmaron que se trató de un hecho accidental, pero mientras avanzan las investigaciones Sánchez fue capturada por ser responsable del presunto homicidio culposo.

Los amigos y familiares del joven universitario lo describieron como una persona alegre, responsable y aficionado al deporte.

Las autoridades reiteraron el llamado a ser más prudentes, a evitar prácticas en las que puedan poner en riesgo su vida y a ser más responsables en no realizar actividades recreativas que no cuenten con medidas de seguridad que puedan terminar en tragedia como la de Garzón.

Este hecho habría ocurrido la noche en la que realizaban un evento de boxeo entre influenciadores en Bogotá y que fue transmitido en vivo por un influenciador. El evento captó la atención de muchos internautas y seguidores de los peleadores convocados. Al parecer, los jóvenes eran espectadores de las peleas transmitidas por la plataforma de transmisión en vivo y al intentar simularlo como un juego terminó en tragedia.