Secretario de Movilidad de Cali será operado por secuelas tras ser atropellado

El secretario de Movilidad de Cali, Gustavo Orozco, informó que será intervenido quirúrgicamente por secuelas que le quedaron en su mano izquierda tras ser atropellado por un motociclista el 5 de mayo durante un operativo de control. Orozco manifestó que se ausentará unos días de su cargo mientras se recupera.

A través de sus redes sociales, Orozco expresó que el procedimiento será una cirugía reconstructiva en su mano izquierda y que fue necesario después de que los tratamientos iniciales no lograran reparar los ligamentos del pulgar izquierdo, lesionados durante el incidente.

“La fisioterapia después de varias sesiones no fue suficiente y las afectaciones fueron mayores de lo que pensábamos. Hoy todavía tengo dolor para mover el pulgar, el que es clave para muchos movimientos”, explicó Orozco.

El secretario recordó que el accidente ocurrió cuando un motociclista intentó evadir el puesto de control que realizaban en el sur de la ciudad y terminó arrollándolo. El conductor escapó y no logró ser capturado por las autoridades, pero aún mantienen una investigación.

“Será difícil desconectarse de esto que hago con absoluta convicción y pasión, pero igual tendré que estar quieto y tranquilo para cuidar esa recuperación después de la cirugía. Obviamente, es muy frustrante uno terminar operado por hacer bien su trabajo”, agregó Orozco.

Por su parte, el secretario de movilidad manifestó que tras el hecho un concejal de Cali llegó a cuestionar la veracidad del accidente y que la cirugía rectifica que no fue un invento como lo hizo parecer. “Mandó hasta un derecho de petición pidiendo los nombres de las personas que me acompañaban para verificar que era cierto. Aquí, pues, está la evidencia de eso que pasó, nadie se va a inventar una cirugía con anestesia general”, recordó Orozco.

Además, el funcionario aprovechó el mensaje que estaba dando para criticar las reiteradas faltas de respeto a las normas de tránsito en la ciudad. Aseguró que su ausencia será temporal y que seguirá a frente de la estrategia para recuperar el orden y la seguridad vial en Cali.

“Por simple pereza, desinterés o irresponsabilidad. Es francamente muy fácil evitarse una multa, solo es tener los papeles al día y manejar bien. Pero no, así no son las cosas en esta ciudad que a veces parecen de otra galaxia. Los enemigos del orden abundan en las calles, el Concejo y hasta dentro de esta secretaria”, concluyó.