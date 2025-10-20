Metro de Medellín explicó el cierre en tramo de la Línea A tras socavación

La socavación detectada entre las estaciones Poblado y Aguacatala habría sido causada por fuertes lluvias. Foto: Metro de Medellín

El Metro de Medellín informó que el cierre temporal de las estaciones Aguacatala, Ayurá y Envigado en la mañana de este lunes 20 de octubre se debe a una socavación detectada cerca del puente de la 4 sur, en un tramo de la vía férrea al lado del río Medellín. El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, dio explicaciones tras la decisión tomada después de la inspección rutinaria de mantenimiento preventivo que identificó la irregularidad.

“Esta alerta nos lleva oportunamente a proteger a los usuarios, proteger la integridad de todos ustedes, y lamentablemente debemos suspender el servicio entre las estaciones Poblado e Itagüí, de tal suerte que los trenes sólo estarán llegando hasta la estación Poblado, mientras avanzamos con las labores de inspección detallada del sitio de la socavación, la cual muy posiblemente se ha presentado debido a las fuertes lluvias de la noche de ayer”, precisó.

Según el gerente, el tramo afectado mostró pérdida de material debajo de los rieles. Entonces, adelantan las evaluaciones en compañía del Distrito, de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por si eventualmente tienen una tubería cercana, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. “Estamos todos coordinados para resolver la emergencia lo más pronto posible”, agregó el gerente.

Por su parte, la directora del Área Metropolitana, Paula Palacios, destacó que las inversiones que han realizado buscan prevenir riesgos sobre el río y la infraestructura cercana. A pesar de que llevan un monitoreo de los puntos críticos, este tramo no estaba incluido.

“Desde el inicio, tenemos inversiones que están garantizadas para que podamos atender los puntos críticos, y los que pueden presentar un riesgo bien sea para la vía regional, o para la vía férrea o riesgo de inundaciones en algunas zonas del valle de Aburrá. Hoy venimos trabajando y están en ejecución un contrato para atender los primeros 17 puntos críticos que nos van a permitir tener una mayor seguridad”, indicó Palacios.

Además, destacó los protocolos del Metro de Medellín para que situaciones inesperadas como la que están acompañando no se conviertan en accidentes que pongan en peligro a los usuarios.

El Metro aseguró que la operación se mantendrá entre las estaciones Niquía y Poblado. Y pidieron a los usuarios estar atentos a las actualizaciones oficiales en las que informarán sobre las rutas integradas habilitadas para los usuarios del sur del Valle de Aburrá.