Junior vs. Santa Fe: refuerzan seguridad y prohíben pólvora para el partido en Barranquilla

Para el primer partido de la final de la Superliga que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla entre Junior y Santa Fe el jueves 15 de enero a las 7:30 p.m., las autoridades locales anunciaron el operativo especial de seguridad que habrá durante la jornada deportiva.

La Policía Metropolitana de Barranquilla y la Alcaldía Distrital confirmó que el dispositivo contará con con más de 1.300 uniformados que estarán desplegados antes, durante y después del encuentro, controlando el ingreso al estadio, la jornada dentro del escenario deportivo y la salida de los asistentes.

El componente operativo contempla controles con patrullaje a pie y motorizado en los alrededores del estadio y en puntos estratégicos de la ciudad. También, realizarán registros preventivos a los asistentes y monitoreo continuo con cámaras de seguridad.

Además, tendrán apoyo aéreo y tecnológico, con drones de vigilancia y el helicóptero Halcón de la Policía, que realizará sobrevuelos constantes para el apoyo del control territorial, movilidad y atención de cualquier eventualidad.

El comandante de la Policía Metropolitana, Miguel Camelo Sánchez, reiteró el llamado a la corresponsabilidad de los ciudadanos. “Estos dispositivos no funcionan únicamente por la presencia institucional, sino por la actitud ciudadana. Queremos un estadio seguro, un pospartido tranquilo y una ciudad que disfrute el fútbol como debe ser”, señaló.

Prohibición de pólvora

Las autoridades reiteraron la prohibición del ingreso y uso de pólvora, bengalas o cualquier elemento pirotécnico en el estadio Metropolitano. La medida será verificada tanto en los accesos como en las tribunas, como parte de los acuerdos de convivencia entre la hinchada y la alcaldía para eventos masivos.

Las autoridades locales han tenido reuniones con las barras, quienes respaldarán la medida y pidieron a la hinchada alentar al equipo sin poner en riesgo la seguridad de sus asistentes.

“El Metropolitano es nuestra casa y debemos cuidarla. La pasión del Junior se vive con cánticos, banderas y bombos, no con pólvora. Queremos que esta fiesta sea segura para todos”, expresaron los líderes barristas en un comunicado de la alcaldía.

Además, recomendaron a quienes asistan al partido evitar el exceso de consumo de licor, no conducir bajo los efectos del alcohol, acatar las indicaciones de las autoridades, evitar aglomeraciones y preferir el uso de transporte público.