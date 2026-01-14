Menor de edad murió en un accidente en cuatrimoto en zona rural de Vélez, Santander

Imagen de referencia. La adolescente fue trasladada al Hospital Regional de Vélez, donde falleció a causa de un trauma craneoencefálico. Foto: Wikipedia/Juan Gómez

En la vereda Loma Alta, en Vélez, Santander, una menor de edad de 13 años falleció tras volcarse en una cuatrimoto tipo buggy en la que se movilizaba con otras cuatro personas que resultaron heridas. El hecho ocurrió el lunes festivo 12 de enero.

Según la información preliminar, en el vehículo viajaban tres adultos, una joven de 17 años y la menor de edad fallecida. El conductor habría perdido el control del vehículo y terminó volcado. Las autoridades aún investigan las causas del accidente.

“La cuatrimoto dio vueltas no sabemos en qué circunstancias. Lamentamos la muerte de esta niña y de parte de la administración la solidaridad con la familia y con los habitantes de esta vereda”, confirmó el alcalde de Vélez, Orlando Ariza.

Tras el accidente, los heridos fueron trasladados por habitantes de la zona al Hospital Regional de Vélez. Según el reporte médico, la menor de edad sufrió un trauma craneoencefálico grave y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después del ingreso. Los heridos permanecen bajo observación y reciben atención especializada.

Por su parte, el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander, señaló que las condiciones meteorológicas podrían haber influido en el siniestro, ya que se registraban lluvias intensas cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades analizan varias hipótesis sobre las circunstancias en las que se habría dado el accidente, incluyendo exceso de velocidad, fallas mecánicas y el impacto de las lluvias en la zona.

Además, reiteraron el llamado a los ciudadanos el manejo responsable y la prevención en las vías del departamento, especialmente en zonas rurales donde pueden presentarse más riesgo debido a las condiciones de las mismas.