Emergencias por lluvias en Medellín: joven murió tras ser arrastrado por creciente súbita

Las fuertes lluvias que se han registrado en Medellín y en municipios de Antioquia han provocado emergencias que han dejado viviendas afectadas y familias damnificadas. Foto: Archivo Particular

Las fuertes lluvias que se han registrado desde comienzos de este año en Antioquia dejaron la primera víctima mortal en Medellín. Un joven de 19 años fue arrastrado por una creciente súbita en la quebrada La Castro, ubicada en el barrio Villa Liliam, oriente de la ciudad, el lunes 12 de enero mientras se encontraba de paseo con su familia.

La víctima fue identificada como José Alejandro Miranda Álvarez, oriundo de Montería, Córdoba. Según el reporte preliminar, el joven se encontraba dentro de la quebrada junto a otros familiares, quienes lograron salir, pero la corriente arrastró a Miranda. Tras conocerse la emergencia, el personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín recuperó el cuerpo sin vida del joven.

“Lamentar la pérdida de vida de una persona, la cual se encontraba en una quebrada… El día de ayer en la tarde una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía se lleva a esta persona ocasionándole la muerte”, precisó Carlos Andrés Quintero, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

Además, el director de la entidad explicó que en lo que va del mes de enero se registraron 54 emergencias relacionadas con lluvias en el departamento, afectando a cerca de 1.322 familias. "Hacemos un llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad, sobre todo en zonas de quebrada”, agregó Quintero, quien además alertó que en lo que queda del mes de enero y en febrero continuarán las precipitaciones.

Tragedia por lluvias en Medellín

Un joven de 19 años murió tras ser arrastrado por la creciente súbita de la quebrada La Castro, en Villa Hermosa.

En 2026, Medellín registró más de 250 emergencias por lluvias y 1.300 afectados en Antioquia.@CNC870AM @lanueva870am pic.twitter.com/a3FyjAFV4V — CENTRO DE NOTICIAS CARIBE (@CNC870AM) January 14, 2026

Por su parte, otras zonas del departamento como Urabá, Arboletes, San Juan de Urabá y Carepa presentan emergencias. La vía Medellín-Urabá opera con un solo carril en Dabeiba por un socavaciones, mientras que en Uramita se registró un movimiento en masa que afectó una vía rural y en San Francisco atendieron un deslizamiento en otra vía. En Turbo, 40 familias resultaron afectadas por inundaciones en la zona rural de Los Manatíes.

Las autoridades locales evalúan la afectación de viviendas en Medellín y la posible necesidad de evacuar familias que viven cerca a quebradas y ríos. “En zonas de quebradas, si usted ve que han disminuido el nivel reporte inmediatamente al 123. Es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial”, indicó el funcionario.