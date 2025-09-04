La estafa con la que engañaron a cientos de personas en el estadio de Barranquilla

Este jueves 4 de septiembre la selección Colombia se enfrentará a la de Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las autoridades en Barranquilla han lanzado una alerta ante la aparición en redes sociales de publicaciones en las que se ofrecen falsos empleos en logística y venta de boletas para el partido entre la Selección Colombia y el de Bolivia, que se realizará este jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano de la ciudad.

Según indicó la Policía Metropolitana de Barranquilla, las personas fueron contactadas a través de WhatsApp por un falso empleador que le hizo pagar a varias personas $15.000, llenar un formulario y llegar el pasado 3 de septiembre al estadio Metro.

“Ahora que llegué había por lo menos 400 personas y se habían ido otro poco de gente. Sabes que por el momento uno tiene los 15.000 pesos, pero hay afectados que no los tienen. Tampoco es para que hagan eso. No jodás, ¿por qué siempre es lo mismo? Nadie tiene razón del responsable, ni del evento, ni del que mandó el formulario”, dijo a Blu Radio uno de los afectados.

La estafa ya se había hecho en otras fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026, pero en la escala que se registró en esta ocasión. Al respecto, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, explicó que los delincuentes cobraban los $15.000 por un supuesto carné. Sumado a esto, señaló que la convocatoria también la hicieron a través de publicaciones en redes como Facebook.

Por ello, no solo llegaron personas de Barranquilla, sino que además habría un grupo de La Guajira que habría viajado solo para trabajar en el estadio. Ante esto, el uniformado pidió a la ciudadanía tener cuidado con este tipo de publicaciones, en especial si piden dinero. “Cabe aclarar que el personal de logística no utiliza las redes sociales como medio para contratar”, indicó Urrego.

Finalmente, el comandante de la Policía indicó que también se han registrado estafas en la venta de boletas revendidas. “No todo lo que se habla a través de redes sociales es cierto, así que hay que ser muy prudentes y especialmente cuando se exige dinero para x o y motivo”.