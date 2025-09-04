Hallaron cuerpo desmembrado y en bolsas en Tarso; van cuatro casos en Antioquia

Imagen de referencia. El cuerpo fue encontrado por campesinos de zona rural de Tarso. Foto: API

En la vereda Canan, a un costado de la vía que conecta los municipios de Tarso y Jericó, campesinos de la zona encontraron dos bolsas negras dentro de las cuales fue abandonado el cuerpo desmembrado de un hombre. Este es el cuarto caso que en similares circunstancias se registra en el último mes y medio en Antioquia.

“Personal de la SIJIN realizó inspección técnica a cadáver de cuerpo no identificado de género masculino, hallado dentro de dos bolsas negras desmembrado, estos costales fueron hallados por trabajadores de la finca Providencia”, explicó la Policía de Antioquia.

Las diligencias fueron realizadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Támesis, que trasladaron el cuerpo a Medicina Legal en Medellín. Primeras versiones indican que el cuerpo registraba signos de violencia.

La víctima sería Argemiro Argel Vásquez, de 41 años, un hombre oriundo de San Pedro de Urabá, que no tenía antecedentes judiciales, según indicó El Colombiano. Las autoridades señalaron que adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en que se dio el crimen y si estaría relacionado con acciones del Clan del Golfo en la región.

Entre los casos más recientes está el de Daniel Atehortúa, quien fue hallado a finales de julio en la loma de Las Margaritas, en Rionegro, horas después de que se registrara su desaparición. El cuerpo fue encontrado dentro de bolsas y con varios hematomas.

Dos días antes, en el barrio Bellavista, del municipio de Marinilla, fue hallado un brazo en una bolsa negra, que tenía un letrero que decía “Anti Mesa”. Finalmente, está el hallazgo de dos piernas que se hizo dentro de los residuos que llegan al relleno sanitario de La Pradera y que denunciaron trabajadores de Emvarios, el 15 de julio.