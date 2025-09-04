Polémica por turistas que entraron a playa prohibida y con caimanes en el Tayrona

Los turistas ingresan a zonas restringidas pese a los avisos y advertencias por presencia de caimanes. Foto: Captura de pantalla

Una serie de videos se han sumado a las denuncias en el parque Tayrona que han advertido del ingreso de turistas a las playas en el río Piedras, pese a la señalización y advertencias de no ingresar al lugar por la presencia de caimanes aguja.

Entre los casos más recientes está el de una pareja caminando junto a la playa, pese a los llamados de que se retiraran del lugar; también el de un grupo de turistas bañándose en la zona, en el que se ve a un perro jugar cerca de una zona donde está un caimán.

“Lo más preocupante es que la gente no cree que haya caimanes en el río Piedras, y por eso ignoran las señales. Pero es real, y es un peligro latente”, dijo Eli Hernández, una de las personas que publicó uno de los videos mencionados.

Ante la presencia de caimanes en la playa, que se ha reportado desde hace varios años, las autoridades han pedido a los turistas mantenerse a por lo menos 20 metros de distancia de los animales, no usar cámaras con flash, ni lanzarles objetos.

De igual forma, han reiterado los llamados a no ingresar a las zonas restringidas, así como seguir las recomendaciones de los guías. Sumado a esto se han estado dando charlas y folletos informativos a los turistas para fomentar el turismo responsable y el respeto por la fauna local.

“Los crocodílidos son territoriales y llegan a ser agresivos, principalmente en la época reproductiva, de anidación y de crías. Por tal motivo se realizan estas recomendaciones para que no se presenten incidentes”, ha indicado en ocasiones anteriores Parques Nacionales, como en julio de 2014, cuando un niño fue mordido por un caimán.

Junto a esto, las autoridades han advertido que los caimanes pueden cambiar a lo largo del año sus zonas de estadía, por lo que es normal que se encuentren avisos también aumenten o varíen sobre las playas.

El Caimán Aguja o del Magdalena (Crocodylus acutus), según Parques Nacionales, es una especie declarada en peligro crítico y una de las seis especies de crocodílidos que habitan en Colombia. Se encuentran en los ríos Magdalena, Atrato, Sinú, San Jorge y Cauca, y en humedales de la costa Caribe y Pacífico.