Las pruebas con las que la Fiscalía acusa a pareja de Valentina Cepeda por su feminicidio

La lucha de la familia de Valentina Cepeda por encontrar justicia en el caso de su asesinato comienza a dar frutos. Un juez ordenó la captura de Álvaro Felipe Rivera, exesposo de la joven, quien fue imputado por la Fiscalía por feminicidio culposo. Vale recordar que cuando se dio la muerte de la mujer, el sujeto aseguró a las autoridades y allegados que ella se había quitado la vida.

El hecho se registró en la madrugada del 10 de abril de 2024. Rivera trasladó a urgencias a Fonseca, luego de presuntamente haberla encontrado ahorcada dentro de su apartamento, en Villa Campestre, Puerto Colombia. Según indicó el sujeto, ella habría usado las cuerdas de un columpio que tenía para hacer yoga, pero la familia nunca creyó esa versión debido a los antecedentes de violencia del hombre hacia la joven.

Sumado a esto, sus conocidos indicaron que la joven de 22 años, que era instructora de yoga y estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil en la Universidad del Atlántico, era una persona alegre y con un proyecto de vida sólido, por lo que no habría indicios de que tuviera interés de suicidarse.

Por ello, la familia y allegados realizaron manifestaciones y plantones para exigirle a las autoridades que investigaran el caso. Las sospechas aumentaron tras conocerse los análisis forenses, que concluyeron que en la muerte de Cepeda pudo haber estado involucrado un tercero.

Las pruebas de la Fiscalía

En medio de la audiencia de imputación de cargos, el fiscal indicó que las pruebas al cuerpo evidenciaron signos de “trauma en cuello, estismas ungueales, equimosis en extremidades superiores e inferiores derechas que le ocasionaron específicamente trauma cervical profundo (...). En el esqueleto laríngeo es ostensible que el compromiso es similar de ambos lados como los descritos en cuello, hematomas en espejo”.

Además, de acuerdo con el funcionario, se analizaron los hematomas en extremidades de la joven que “son consistentes con huellas de presión, sujeción o inmovilización”.

De igual forma, la Fiscalía indicó que tras cotejo del Instituto Nacional de Medicina Legal se determinó que las heridas de Valentina no fueron producidas por el columpio de práctica de yoga, sino que se habría tratado de “un homicidio de muerte violenta causada por el estrangulamiento mediante la compresión de cuello a manera de espejo con los dedos o dígito-presión”.

Sumado a esto, el ente de investigación señaló que Rivera venía ejerciendo una violencia sistemática contra Cepeda. Además de que le aplicaba llaves de técnica jiu-jitsu, el ente de control indicó que también ejercía violencia económica, verbal y psicológica, así como “realizaba actos de invasión a redes y medios de comunicación de la víctima, incluso haciéndose pasar por ella y escribiendo por ella”.

En la audiencia, el juez avaló los argumentos de la Fiscalía, Álvaro Felipe Rivera no aceptó los cargos y fue traslado a centro carcelario mientras avanza el proceso.

Los llamados de la familia

Tras conocerse la captura de Rivera, en vía pública de Santa Marta, la familia celebró que se hayan escuchado sus justificaciones para descartar el suicidio y que se haya dado la captura de Rivera.

“Este es el mejor regalo, hija, que me has dado, este es el mejor regalo, gracias a Dios, porque escuchó mis oraciones, como decía mi hija: ‘La oración más poderosa es la de una madre’”, dijo a Impacto News Lourdes Rodríguez, madre de Valentina Fonseca.