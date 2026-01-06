Así quedó el pasaje de bus urbano, Metrolínea y taxi en área metropolitana de Bucaramanga

El servicio de buses urbanos subió COP 300. Foto: Área Metropolitana de Bucaramanga

Los alcaldes y representantes del Área Metropolitana de Bucaramanga (que incluye a los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón) se reunieron esta semana para establecer el aumento en los pasajes de buses urbanos y Metrolínea, así como de los costos de los taxis.

La decisión se tomó con base en el aumento del salario mínimo, pero también en otros factores como el alza en la gasolina y el diesel, que se dio a finales de año pasado, a lo que se sumaron las propuestas de los participantes en la discusión.

Valor del pasaje de bus urbano

Tras buscar consensos, se determinó que la tarifa de los buses convencionales que transitan los cuatro municipios será de COP 3.000 para las rutas cortas y de COP 3.600 para las rutas largas, lo que quiere decir que el aumento será de COP 300, en comparación con lo que se cobró en 2025.

Pasaje de Metrolínea 2026

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, el Área Metropolitana de Bucaramanga determinó aplicar la misma tarifa que en los convencionales, es decir, de COP 3.000 para las rutas cortas y de COP 3.600 para las rutas largas.

Vale recordar que Metrolínea tiene habilitada una línea con recorridos cortos por el portal del Norte y las estaciones Provenza, UIS, Centro y Portal Girón, mientras que la ruta larga es la de Piedecuesta a la estación Quebrada Seca.

Tarifa de taxis en Bucaramanga

Entre los aumentos más polémicos está el de la tarifa mínima de taxis, que pasó de COP 7.800 a COP 9.100, es decir, que tuvo un incremento de COP 1.300. Mientras que el recargo nocturno, que arranca a las 6:00 p.m. pasó a COP 1.100.

Aunque se tenía previsto comenzar a aplicar el cambio desde los primeros días de enero, este cambio se postergó debido al aumento del 23 % del salario mínimo, que obligó al comité a volverse a reunir. Estas variaciones se comenzaron a aplicar desde esta semana en la ciudad, con la expedición del decreto que los reglamenta.