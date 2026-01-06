Alertan desplazamiento masivo de Buenos Aires, Cauca, a Cali

Imagen de referencia. Desde la toma en Buenos Aires, Cauca, han llegado más de un centenar de familias a Cali.

Una alerta lanzó la Personería de Cali ante un desplazamiento forzado, masivo y silencioso que se ha venido dando en las últimas semanas desde el municipio de Buenos Aires, en Cauca, hacia la capital vallecaucana. En total se han recibido más de 100 declaraciones, entre las que se contabilizan alrededor de 300 personas desplazadas.

“Me tocó salir por un grupo armado. Dejar todo abandonado allá y acá estoy donde una amiga. Dejé todo tirado, fue una cosa impresionante. Me desmayé porque sufro de azúcar. Necesito que me ayuden porque no todas las veces puedo estar donde mi amiga”, aseguró a medios locales una de las personas desplazadas.

El Ministerio Público lanzó la alerta ante el aumento de las víctimas que deja el conflicto armado en el suroccidente del país. Según el personero Gerardo Mendoza, desde que se registró la toma armada del pasado 16 de diciembre no han parado de llegar familias desplazadas a Cali.

Cifras de la Personería indican que se han registrado 203 familias desplazadas de Buenos Aires, a las cuales se suman 36 familias, que llegaron el 29 de diciembre, y 13 más en los primeros días de este año.

“Las cifras dan cuenta de la magnitud del impacto humanitario: en total se han registrado 103 declaraciones, de las cuales 80 corresponden a mujeres y 23 a hombres. En cuanto a las personas afectadas, se contabilizan 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas”, narró Mendoza, quien añadió que también se hicieron 23 denuncias por amenazas y una más por abuso sexual.

Además del terror que causó la toma guerrillera, los desplazados argumentan la salida de su territorio a las graves afectaciones a sus viviendas, así como a la instalación de artefactos explosivos y el temor al reclutamiento forzado de menores de edad.

La Personería indicó que las personas identificadas llegaron al Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) en busca de ayuda. La mayoría se asentaron en barrios de Cali, donde han recibido el apoyo de allegados.

“El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo. Aquí hay institucionalidad y una obligación clara de proteger a las víctimas del conflicto armado”, añadió el personero.

Ante la situación humanitaria, la Subsecretaría de Atención a Víctimas indicó que realiza el censo de desplazados para atender las necesidades más urgentes, mientras la Personería anunció que presentó el caso en el Subcomité de Reparación, Restitución, Indemnización y Medidas de Satisfacción para que se brinde la debida asistencia a las víctimas.