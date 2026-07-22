Levantaron talanqueras en peaje de Sabanagrande: exigen mantener tarifas diferenciales

Los manifestantes levantaron las talanqueras del peaje en Sabangrande. Foto: Captura de pantalla

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Desde las 4:00 a.m. de este miércoles 22 de julio, el Comité No Más Peajes levantó las talanqueras del peaje de Sabanagrande como parte de las protestas anunciadas en contra de la reanudación del cobro en este paso que conecta a Cartagena con Barranquilla. Los manifestantes señalan que Invías no tuvo en cuenta a las comunidades para tomar la decisión.

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“Lo que pensábamos que iba a ser una mejora para las comunidades, incluso la posibilidad de quitar el peaje, terminó siendo una lavada de manos por parte del Ministerio de Transporte y de Invías”, manifestaron los miembros del Comité No Más Peajes.

El proyecto de la discordia

Desde este miércoles, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió oficialmente la operación y mantenimiento del corredor Cartagena-Barranquilla, tras darse por finalizado el contrato por concesión del proyecto IP Autopistas del Caribe.

Con la liquidación del contrato, no solo la entidad pública será la encargada del mantenimiento de cerca de 249 kilómetros de la vía, sino que además de la administración de los peajes de Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa.

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Lo que cuestionan los manifestantes es que en los últimos días se conoció un proyecto de resolución en el que se establecen las nuevas tarifas del peaje, pero no se incluyen las tarifas diferenciales ni se especifican las obras que se harán en el tramo. Frente a esto, resaltan que tampoco se consultó a las comunidades a la hora de tomar esta decisión.

“Nosotros no vamos a entender cómo el Ministerio de Transporte piensa dejar las tarifas tal cual, sabiendo que son unas tarifas que se establecieron con valor a una construcción de unas obras y las obras ya no van. Vienen unos simples mantenimientos”, dijo a Caracol Radio el vocero del comité, Rubén Llanos.

Sumado a esto, el líder señaló que piden que se suspendan los cobros en las casetas “hasta tanto no se haga un estudio técnico de las reales tarifas que se deban cobrar”.

De igual forma, el comité insiste en solicitar al Gobierno nacional nuevos estudios sobre la pertinencia de la ubicación del peaje, que está en medio del casco urbano de Sabanagrande y afecta la movilidad de sus habitantes, que ha sido una de las principales motivaciones de la conformación del comité. Hasta el momento, el Invías no se ha pronunciado sobre el tema.