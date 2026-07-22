Explosión en tanque de alcohol en zona franca de Buenaventura dejó dos heridos

Tras la explosión, se evacuó la zona franca de Buenaventura. Foto: Captura de pantalla

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Una emergencia se registró en la tarde del pasado martes 21 de julio en la zona franca de Buenaventura, por cuenta de la explosión dentro de un tanque de almacenamiento de alcohol, que dejó dos personas heridas y afectaciones en ventanales de oficinas y carros que transitaban por la zona.

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Primeras versiones indican que una reacción química habría originado la emergencia. Imágenes difundidas por redes sociales evidencian que una gran llamarada se generó sobre el tanque en el que se presentó la explosión.

El hecho dejó dos personas heridas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a la clínica Santa Sofía de Buenaventura. Una de ellas registra quemaduras en el 45 % de su cuerpo, principalmente en la espalda, la cabeza y los brazos, mientras que la otra persona tiene lesiones de menor gravedad.

A la par, se activaron los protocolos de emergencia en la zona franca y se ordenó la evacuación del personal en el lugar. “Tenemos el reporte de algunas personas lesionadas con quemaduras, golpes y contusiones ocasionadas por la onda explosiva, por lo que fueron evacuadas de manera prioritaria. En ese punto de la zona franca se manejan alcoholes, un material altamente combustible”, dijo a Blu Radio Pilar Campillo, funcionaria del Centro Logístico del Pacífico (Celpa).

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Adicionalmente, el Celpa señaló que la emergencia fue atendida por las brigadas de emergencia de la compañía afectada y las otras que están en este espacio, a los que se sumó el equipo de Bomberos del puerto. De igual forma, confirmaron que la emergencia no ocasionó afectaciones a la comunidad en general.

Por lo pronto, las labores se centran en verificar la magnitud de las afectaciones en las zonas aledañas.