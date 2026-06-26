Regresan los torneos del fútbol aficionado en el Atlántico tras suspensión por panfletos

Los torneos del fútbol aficionado organizados por la Liga de Fútbol del Atlántico volverán este 27 de junio. Foto: Alcaldía de Barranquilla

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Luego de que su programación quedara suspendida a raíz de distintos panfletos amenazantes que circularon, los torneos del fútbol aficionado organizados por la Liga de Fútbol del Atlántico volverán a disputarse este fin de semana del 27 y 28 de junio. ¿Qué medidas se tomaron para el regreso?

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El documento, difundido a través de cadenas de WhatsApp y firmado por un grupo que se hacía llamar La Nueva Generación, declaraba como objetivo de ataque los escenarios deportivos, como las canchas comunitarias en las que se llevan a cabo las actividades con niños y jóvenes. Tales intimidaciones generaron preocupación en varias familias, jugadores, entrenadores y árbitros, y se optó por pausar los eventos como medida preventiva.

Una de las hipótesis corresponde a que la circulación del panfleto pudo obedecer a una estrategia de intimidación y no tanto a una acción atribuible a alguna estructura criminal con presencia específica en la zona. No obstante, aunque su origen debe ser confirmado por las autoridades, la circulación del panfleto encontró eco en el departamento, cuyo contexto de seguridad está atravesado por la presencia y confrontación de estructuras criminales como Los Costeños y Los Pepes.

Por ejemplo, al finalizar mayo el Atlántico sumó al menos 502 muertes violentas en lo que va de este 2026, los casos de desapariciones registrados en la región se elevan y las conversaciones de paz urbana siguen sin un acuerdo concreto.

Los torneos que regresan a la cancha

La decisión de reanudar la competencia, que fue confirmada por el presidente de la Liga, Francisco Sánchez, se adoptó después de las evaluaciones realizadas por las autoridades, que brindarán acompañamiento durante el desarrollo de la jornada deportiva. El fin de semana pasado, en medio de la segunda vuelta presidencial, los esfuerzos estaban concentrados en mantener el orden público y la tranquilidad en la jornada.

En medio de la incertidumbre, la Liga adelantó algunas acciones, como verificar si existían amenazas directas contra dirigentes, entrenadores o integrantes de los clubes afiliados, pero no encontraron antecedentes de intimidaciones de ese tipo, ni siquiera desde la creación de la organización.

Al haber suspendido, dejaron de disputarse cerca de 450 partidos en distintos escenarios deportivos del departamento. Aún así, se espera que los partidos recuperen su ritmo habitual, luego de una semana llena de preocupación.

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Este episodio permanece bajo seguimiento debido al efecto que tuvo sobre la programación deportiva y la asistencia de los habitantes de Barranquilla y Soledad.