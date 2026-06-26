Cali tendrá un museo al aire libre para rendir homenaje a 12 leyendas de la salsa

En la foto: Willy García, cantante, compositor y productor colombiano, durante el proceso de creación de su escultura para el museo. Foto: Alcaldía de Cali

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El barrio Obrero, cuna de la salsa en Cali, será protagonista de una iniciativa con el que la ciudad busca preservar parte de su historia musical. Allí, en un museo al aire libre, serán instaladas 12 esculturas de leyendas del género.

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Actualmente, las obras son elaboradas por la escultora Rosana Lombana. La artista pertenece a la familia del reconocido maestro Héctor Lombana Piñeres, la mente y el alma detrás de esculturas icónicas como la India Catalina y los Pegasos de Cartagena. Además, la artista trabaja junto a un equipo de artistas plásticos de Bellas Artes y de la Universidad del Valle; entre ellos, su hijo Héctor Lombana.

La iniciativa es impulsada por la Alcaldía de Cali como parte de una estrategia para fortalecer el patrimonio cultural del sector, recuperar espacios públicos y convertir el barrio Obrero en un corredor turístico y de memoria alrededor de la salsa. Y aunque el proyecto contempla un total de 12 esculturas, hasta ahora solo ha revelado el nombre del primer artista que integrará este recorrido cultural: Willy García.

Así nacen las esculturas

El proceso de creación, según cuentan los artistas, comienza con un boceto aprobado por la maestra Lombana. Posteriormente, el equipo trabaja sobre una base de arcilla especial (obtenida del altiplano colombiano) para modelar cada figura y, luego de revisar proporciones y detalles, se elaboran los moldes que permiten realizar el vaciado final. Este último paso se hace en resina y fibra de carbono con recubrimiento en poliuretano, materiales que logran soportar las condiciones climáticas y conservar las obras a la intemperie.

“El material te dice cómo trabajarlo. Le estamos dando toda nuestra energía todo el tiempo. Estamos dejando algo de nosotros ahí”, aseguró Héctor Lombana, quien también expresó que este trabajo es también una herencia que le dejó su abuelo.

Willy García, cantante, compositor y productor colombiano -recordado por sus más de 32 años de carrera y por inmortalizar éxitos del Grupo Niche, como Gotas de Lluvia, Escombros, Te amo, Y entonces y Amanecí con ganas de ti- ya asistió al taller donde fueron tomados los moldes de su rostro y de sus manos, que servirán como base para la elaboración de la escultura que le rinde homenaje.

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El artista, que está próximo a comenzar su gira internacional En Grande Tour 2026 con más de 24 conciertos programados en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Italia y España, aseguró que nunca imaginó formar parte de un proyecto de esta naturaleza en su ciudad: “Estoy acostumbrado a ver los monumentos de los grandes que he admirado. Que la Alcaldía me dé esta oportunidad de que el trabajo de tantos años quede plasmado ahí, me pone feliz. Si esto es un homenaje a mi carrera, a mi vida, yo lo recibo con mucho cariño y con mucha humildad”.