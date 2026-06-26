Este es el cartel de los más buscados por los actos vandálicos del 21 de junio en Cali

Los daños a estaciones del MIO, cámaras de seguridad y otros bienes públicos superan los COP 5000 millones. Foto: Alcaldía de Cali - Policía Metropolitana

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Los daños ocasionados durante los disturbios registrados en Cali el pasado 21 de junio siguen bajo investigación de las autoridades. De acuerdo con el balance de la Alcaldía, las afectaciones a la infraestructura pública superan los COP 5.000 millones e incluyen daños en tres estaciones del sistema MIO ubicadas sobre la Troncal Oriental, 17 equipos tecnológicos —entre ellos 15 cámaras de videovigilancia y fotodetección, tres de las cuales fueron derribadas por completo—, además de semáforos, señales de tránsito, postes de alumbrado público y una motocicleta oficial de la Secretaría de Movilidad.

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La administración distrital anunció una recompensa de hasta COP 200 millones para quienes suministren información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de tales daños. Se aseguró que se mantiene un trabajo conjunto con la Policía Metropolitana de Cali, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia, al tiempo que se invitó a la ciudadanía a difundir el cartel de los más buscados y aportar información que contribuya al avance de las investigaciones.

El cartel reúne las imágenes de varias personas que, según las autoridades, serían clave para esclarecer los hechos ocurridos durante esa jornada.

“Le pedimos a la ciudadanía colaboración y le damos la tranquilidad de que no descansaremos hasta llevarlos ante la justicia”, expresó el alcalde Alejandro Eder, quien sostuvo que los bienes afectados pertenecen a toda la ciudad y que este tipo de ataques impacta directamente la prestación de servicios públicos, la movilidad y la seguridad de los caleños. Asimismo, aseguró que Cali ha sido una ciudad que respeta la democracia y la convivencia, por lo que insistió en que los hechos de violencia no representan a la mayoría de sus habitantes ni pueden quedar en la impunidad.

Sobre los disturbios del 21 de junio

Luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, en distintos puntos de la ciudad se registraron bloqueos, alteraciones del orden público e intentos de saqueo a establecimientos comerciales ubicados sobre el corredor de la avenida Simón Bolívar. Según las autoridades, para recuperar el control de la situación fue necesaria la intervención de unidades de la Unidad Nacional para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden (Undmo), que realizaron operativos.

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Aunque no guarda relación con las manifestaciones y la Policía Metropolitana aclaró que este caso corresponde a un hecho de sicariato, durante esa misma jornada se reportó el homicidio de un ciudadano en inmediaciones del puente del barrio Alfonso López.